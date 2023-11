Genova. Boicottare le navi e le armi israeliane

“Con l’aiuto e la collaborazione attiva dei nostri compagni di porto di Livorno e Napoli, abbiamo intercettato una nave israeliana che trasporta armi utili per la guerra decennale contro il popolo palestinese. Poi è scoppiata una vicenda diplomatica: il governo israeliano non poteva tollerare che un gruppo di lavoratori in Italia intralciasse i suoi piani coloniali contro il popolo palestinese. Poi hanno cercato di spaventarci senza successo”, scrivono i portuali del Calp di Genova che sabato dal palco della manifestazione a San Giovanni hanno lanciato la mobilitazione per il prossimo 10 Novembre.

Pertanto, dicono i portuali “risponderemo all’appello dei nostri compagni dei sindacati palestinesi a lottare e opporci a questa aggressione contro il popolo palestinese con tutte le nostre forze, boicottarla praticamente con tutti i mezzi a nostra disposizione, e quindi chiediamo a tutti di partecipare alla manifestazione”.

Vi aspettiamo venerdì 10 novembre 2023 alle 6.00. La manifestazione sarà alla porta del porto di San Benigno a Genova (via Balleydier e via Albertazzi).

Con loro si è già schierata l’Usb per la quale la lotta al traffico di armi non si è mai fermata. “Come Unione Sindacale di Base Liguria rispondiamo all’appello dei sindacati palestinesi e parteciperemo alla giornata di lotta lanciata dai Portuali del CALP a sostegno della resistenza palestinese il giorno 10 novembre alle ore 06:00 presso il Varco Portuale di San Benigno”.

6 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO