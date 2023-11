Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto”.

Lo sconforto e la rabbia di queste ore ha spinto molte di noi, me compresa, a chiedersi finanche a che valga scrivere.

La retorica nei casi di femminicidio è (preoccupantemente) sempre la stessa: la morbosa curiosità per la vita privata della vittima, la pornografia del dolore della sua famiglia e/o di quella del suo assassino, la scomposta difesa del “bravo ragazzo” che “faceva i biscotti”, ma poi è stato colto da raptus improvviso o, viceversa, gli urli belluini di chi invoca il pubblico linciaggio del mostro.

E, naturalmente, le raccomandazioni di rito alle donne: non andate all’ultimo appuntamento, sappiate riconoscere i segnali, non esponetevi al pericolo (qualcos’altro?).

Il tutto condito, in questo come in altri casi, da improbabili letture generazionali (“questi giovani d’oggi”!) che sembrano dimenticare che la violenza di genere attraversa classi, età, etnie, gradi di istruzione, continenti ed epoche; che il mondo e la casa, per le donne, non sono mai stati luoghi sicuri; che il delitto d’onore è stato abrogato solo nel 1981; e che lo stupro fino al 1996 era un reato “contro la morale” e non “contro la persona” (per dire).

Che di storie come quelle di Giulia ce ne sono più di un centinaio ogni anno in Italia.

Si chiede a gran voce l’introduzione di una formazione nelle scuole e sarebbe sacrosanto, per carità, ma dovrebbe essere fatta da persone realmente competenti su questi temi, perché chi parla di violenza di genere senza avere una cultura femminista fa la catechesi degli idioti.

Il/la docente medio non sa nulla di questioni di genere (esattamente come la maggior parte delle persone in questo Paese) e, quando prende parola sul tema, sovente scivola in un paternalismo zuccheroso che su un/una adolescente rischia di fare più danni che altro.

“Le donne non si toccano neanche con fiore”, “La donna è sacra”, “La donna porta la vita, rispettala”. Ma che significa?

Frasi dette, magari, in buonafede, ma che testimoniano solo il sessismo di chi le scrive e che, si spera lo si comprenda, continuano a rafforzare una deleteria mistica del femminile materno-endogamico e a veicolare l’idea che occorra una qualche motivazione eterodiretta per non farci a pezzi.

La verità è che, qualora si volesse agire nelle scuole, bisognerebbe ripensare prima di tutto la formazione docente, rendere obbligatorio lo studio di una didattica delle differenze largamente intesa che impatti in modo sistemico sul canone e sul metodo, farne un requisito obbligatorio per l’abilitazione (lo stiamo chiedendo dalla prima edizione di Educare alle Differenze).

Non si tratta di aprire delle “finestre”, ma di ripensare l’intero approccio alle discipline: si può fare. Io stessa, da docente, l’ho fatto. In tante/i l’abbiamo fatto.

Anche cosi, però, non possiamo aspettarci che la scuola da sola possa risolvere il problema della violenza degli uomini contro le donne, quando c’è tutto un immaginario discriminatorio del mondo, fuori e dentro di noi, che va nella direzione opposta, che plasma i pensieri e, a partire da quelli, poi ci rompe le ossa per mano dei maschi.

Dal porno al linguaggio politico, dalle pubblicità ai libri di scuola, dal cinema ai social media, dalla rappresentazione dell’amore a quella della famiglia, tutto sembra stato costruito per tenerci in uno stato di minorità, sottoposte a controllo e violenza: finché non cambia il nostro linguaggio e la nostra rappresentazione del mondo e delle relazioni, finché non cambiamo noi, nulla cambierà mai.

Il patriarcato è un sistema che spinge gli uomini a reificare e infantilizzare le donne, un sistema fantasmagorico, antistorico e irrealistico, che costruisce un maschile relazionale insicuro e violento: non è un caso che l’assassino, più indietro di lei con gli esami, abbia rapito Giulia Cecchetin prima della sua laurea, che le abbia tolto, oltre alla vita, anche la gioia di questo importante momento di autodeterminazione.

In queste ore le parole più lucide sono quelle di Elena Cecchetin, la sorella di Giulia. A lei va la nostra stima e il nostro affetto.

Al di là del dolore e della rabbia, quel che si inferisce dalle sue dichiarazioni è soprattutto l’invito a vedere la natura strutturale del fenomeno e, con esso, la presa in carico a non trattare solo il caso isolato (a quello penserà la magistratura), ma il femminicidio stesso per quello che è: la manifestazione particolare e più estrema di un sistema storico, culturale, politico, religioso, economico, relazionale e legislativo, costruito su una dinamica di potere discriminatoria e violenta vecchia millenni; il patriarcato non va corretto, va distrutto.

“Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto”.

Per noi significa l’invito a non consegnare il dolore a una semantica antiquaria, ma a renderlo forza motrice per un cambiamento.

E a cambiare, sembra evidente, devono essere anche e soprattutto gli uomini, non perché il patriarcato non appartenga anche alle donne (tutti/e siamo dentro Matrix), ma perché, pur essendo questo un sistema che si perpetra con la complicità di ambo i generi, nei fatti poi gli uomini ammazzano e le donne vengono ammazzate.

Gli uomini ammazzano e le donne muoiono.

* docente-ricercatrice, storica, antichista, attivista.

