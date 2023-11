Denuncia alla Corte Penale Internazionale chiede l’arresto di Netanyahu

Il CRED (Centro Ricerche ed Elaborazione sulla Democrazia) e alcuni dei suoi membri hanno sottoscritto la denuncia relativa ai crimini commessi a Gaza, firmata da oltre cinquecento avvocati e oltre un centinaio di organizzazioni sociali di tutto il mondo. che è stata presentata alla Corte Penale Internazionale il 9 novembre scorso.

La denuncia si conclude affermando che “Alla luce dello Statuto e della prassi, e in considerazione dell’urgenza della situazione, i denuncianti si rivolgono al Procuratore per deferire la questione dell’emissione di mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e di qualsiasi altra persona, a seconda dell’andamento delle indagini”.

Invitiamo a sottoscriverla scrivendo alla nostra mail ricercademocrazia@gmail.com, specificando, per quanto riguarda gli avvocati, l’Ordine di appartenenza, per gli altri cittadini, la professione esercitata e per quanto riguarda le organizzazioni sociali il luogo di attività.

Le adesioni saranno inviate alla Corte Penale Internazionale e al suo Procuratore entro l’anno in corso.

Cliccando QUI troverete il testo integrale della denuncia, delle organizzazioni che l’hanno sottoscritta e dei legali che si sono incaricati di patrocinarla.

22 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO