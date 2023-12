Vergogna a Schlein Conte e Landini!

Definire antisemitismo il NO al genocidio che il criminale corrotto Netanyahu sta compiendo a Gaza, è autentico fascismo e offende tanti ebrei in lotta per cessate il fuoco e per il diritto alla vita e alla libertà del popolo palestinese.

Vergogna a Schlein, Conte, Landini, che hanno condiviso con Meloni, Salvini e compagnia questa manifestazione a sostegno del governo israeliano e dei suoi crimini contro l’umanità.

Ecco perché non li abbiamo mai visti a nessuna delle gigantesche mobilitazioni per la Palestina. Hanno solo paura e per questo saranno sempre subalterni alla destra, che invece sostiene sfacciatamente guerre e massacri.

