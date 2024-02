E’ morto Vincenzo Ruggiero, studioso della devianza e della criminalità del capitale

Si è spento a Londra dove viveva e lavorava ormai da decenni, Vincenzo Ruggiero, uno degli studiosi più originali delle devianze e della criminalità del capitale.

Con Vincenzo abbiamo condiviso diverse esperienze, dalle celle di Rebibbia al lavoro contro le carceri speciali. Animatore prima del bollettino Senza Galere e poi della storica rivista “Controinformazione”, Vincenzo Ruggiero ha sviluppato nel tempo la sua elaborazione critica sul carcere, le devianze ma soprattutto sul carattere insitamente criminale del capitale.

Vincenzo insegnava al Middlesex Politecnic di Londra. Molti suoi libri sono stati tradotti e pubblicati in Italia: I crimini dell’economia. Una lettura criminologica del pensiero economico; Perchè i potenti delinquono; Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia; I movimenti nelle città; La violenza politica. Una analisi criminologica, e molti altri. Ci sentiamo di segnalare poi un saggio non firmato apparso su Controinformazione e poi in una pubblicazione “Gli ostelli dello Sciamano”, in cui veniva affrontata con grande capacità di elaborazione la devastante questione dell’eroina e delle tossicodipendenze che dalla fine degli anni Settanta fino a tutti gli anni Ottanta devastarono una generazione.

Inutile negare differenze e divergenze con Vincenzo Ruggiero ma le chiacchierate e le discussioni con lui sono sempre state serie e nel merito, aiutate da quell’amicizia che deriva dall’aver condiviso spazi ristretti e passaggi difficili, ma anche dal fatto che con Vincenzo, napoletano, quando le sue visite in Italia lo rendevano possibile abbiamo condiviso quantità industriali di caffè e sigarette.

Su Contropiano abbiamo ospitato un paio di saggi di Vincenzo Ruggiero.

Stranieri e illegalità nell’Italia criminogena – Contropiano

Movimento per la decrescita e prevenzione della criminalità – Contropiano

Ciao Vincenzo, che la terra ti sia lieve

