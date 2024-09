Forum su “Elogio del comunismo del Novecento”, i contributi

Sono in via di definizione i quattro panel di discussione e i contributi del Forum su “Elogio del comunismo del Novecento” che si terrà a Roma i prossimi 4-5-6 ottobre e organizzato dalla Rete dei Comunisti.

Al momento sono confermate le relazioni e gli interventi di diversi studiosi marxisti italiani ed internazionali come Carlo Formenti, Salvatore Tinè, Gianmaria Brunazzi, Giorgio Gattei , Vladimiro Giacchè, Andrea Catone, Luciano Vasapollo, Franco Russo, Giorgio Cremaschi, Alessandra Kersevan, Paolo Ferrero, Leonardo Bargigli, Paolo Favilli, Ada Donno, Alexander Hobel. I contributi internazionali saranno quelli di: Joan Tafalla; Vijay Prashad; Atilio Boròn; Said Boumama. Inoltre sono previsti gli interventi di Ex OPG e Resistenza Popolare.

Le quattro sessioni di discussione del Forum propongono una serie di questioni che hanno fatto parte del dibattito e dello scontro nel movimento comunista del ‘900.

Prima della Seconda Guerra Mondiale: l’assalto al cielo Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nuove rivoluzioni, conquiste operaie e movimenti di liberazione dei paesi in via di sviluppo La regressione del movimento comunista e la controffensiva capitalista Riemergono le contraddizioni accumulate dalla supremazia del capitalismo

I lavori del Forum svolgeranno al Cinema Aquila (via L’Aquila 66) a partire da venerdi 4 ottobre dalle 15.00, proseguiranno sabato mattina dalle 9.30 e domenica mattina sempre dalle 9.30.

