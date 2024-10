Presentata in Italia l’Internazionale Antifascista

La Rete dei Comunisti ha partecipato alla prima presentazione in Italia della neonata Rete Internazionale Antifascista (RIA) che si è costituita a Caracas il 10 e 11 settembre scorso e che ha visto la partecipazione di 1200 delegati in rappresentanza di associazioni e organizzazioni politiche da ogni parte del mondo. L’iniziativa si è tenuta significativamente a Napoli, presso il centro culturale Massimo Gorky.

Il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela (RBV), dopo il grande e inequivocabile successo elettorale di giugno, che ha rieletto ancora una volta democraticamente il Presidente Maduro, e dopo lo straordinario successo delle elezioni delle Comunas, un esempio concreto di vera democrazia partecipativa popolare, si è fatto carico di impugnare ed elevare la bandiere dell’antifascismo mondiale.

Questa iniziativa politica internazionalista del governo Maduro è stata la migliore risposta che si poteva dare non solo ai continui tentativi di destabilizzazione e di golpe in Venezuela fomentati dagli imperialisti USA e dell’Ue, che non riescono a sopportare l’affermarsi e consolidarsi di uno processo socialista che sta provando a liberare milioni di persone dalla miseria e dallo sfruttamento capitalista. Ma la Rete Internazionale Antifascista è stata la migliore risposta anche all’avanzare della reazione del capitalismo in profonda crisi generale che sta provocando guerra e repressione ovunque nel mondo, in Palestina, nel vicino oriente e nel cuore dell’Europa, solo per citare le crisi più importanti che stanno provocando centinaia di migliaia di morti e devastazioni immani.

Stamane su questi problemi ampiamente trattati si sono succeduti gli interventi del responsabile del CC M. Gorky, della Console della Repubblica Bolivariana del Venezuela, dell’Ambasciatrice della RBV in Italia, gli osservatori alle elezioni politiche del Venezuela e vari esponenti napoletani del movimento della sinistra antifascista.

Aderiamo alla Rete Internazionale Antifascista!

