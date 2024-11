Oggi è sciopero generale contro il governo

La giornata di mobilitazione di oggi è stata indetta da CGIL e UIL per chiedere al governo di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

Lo Sciopero generale, proclamato per l’intera giornata/intero turno di lavoro si articola in manifestazioni territoriali in 43 città. Il segretario generale Cgil Maurizio Landini chiuderà a Bologna la manifestazione regionale dell’Emilia Romagna, Mentre il segretario della Uil, Bombardieri, parlerà al comizio di Napoli.

Il 6 novembre scorso, parlando con i giornalisti al margine dell’assemblea dei delegati della Cgil, Landini aveva evocato la necessità di una “rivolta sociale” contro le misure economiche già adottate o proposte dal governo nella nuova Legge di Bilancio. Da allora infuria una polemica sulle parole alle quali sarà interessante vedere se seguiranno fatti coerenti.

Con il governo e in particolare con il ministro Salvini è stato scontro sulle coordinate dello sciopero nel settore dei trasporti. Il ministro è ricorso alla precettazione per imporre la riduzione dello sciopero a sole quattro ore. I sindacati Cgil e Uil hanno presentato un ricorso al Tar contro il provvedimento del governo. Ma questa mattina il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai sindacati. L’Usb il prossimo 6 dicembre dalle ore 10.00 sarà in piazza sotto le finestre del Ministro Salvini con i lavoratori dei trasporti in difesa del diritto di sciopero e perché si ascoltino le ragioni di tutti i settori dei trasporti che da tempo attendono risposte ai problemi che stanno ponendo.

Anche alcuni sindacati di base (Cub, Sgb, Adl, Sicobas) sciopereranno nella giornata di oggi ma con manifestazioni e piazze diverse da quelle di Cgil e Uil. Non sciopera oggi invece l’Usb che ha convocato lo sciopero generale per il prossimo venerdi 13 dicembre. In questa piattaforma assume un ruolo centrale l’opposizione alla guerra e alle politiche di guerra, nonché la solidarietà con il popolo palestinese.

29 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO