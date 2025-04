Rientrare è un calvario: nelle uova di pasqua i fuorisede vogliono trovare biglietti calmierati!

#agitazionenazionale nelle stazioni e negli aeroporti di tutta italia

Dopo il #lunedilotta nelle università a tema carotrasporti per i fuorisede, a ridosso delle vacanze pasquali – in un contesto di impennata record dei prezzi – gli studenti universitari di Cambiare Rotta tornano nelle stazioni e negli aeroporti del paese, nonostante repressione e schedature ingiustificate, per puntare il dito contro un problema strutturale che erode il diritto allo studio.

Per questo gli studenti di Cambiare Rotta porteranno alle elezioni nazionali del CNSU una proposta per una collaborazione tra ministero dell’Università e ministero di trasporti e per la calmierazione dei biglietti.

ANCHE TORNARE A CASA È DIRITTO ALLO STUDIO! 14-15 maggio al CNSU è tempo di Cambiare Rotta!

