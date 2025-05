Torino. Manifestazione per la Palestina davanti e dentro il Salone del Libro. Volano manganellate

Una manifestazione in solidarietà con la Palestina si è tenuta davanti e dentro al Salone del Libro di Torino.

Contestato il silenzio dell’evento sul genocidio a gaza e l’incontro con Nathan Greppi, autore del libro “La cultura dell’odio” che nega il genocidio a gaza.

“È inaccettabile – hanno gridato i manifestanti – che si permetta di portare avanti queste narrazioni in un posto che si definisce come la punta di diamante della cultura torinese”.

Alcuni attivisti hanno fatto pressione sulle cancellate arrivando a contatto con la polizia schierata davanti all’entrata. Altri sono riusciti ad entrare nell’edificio che ospita il Salone del Libro srotolando uno striscione sulla Palestina e sedendosi in terra.

Gli attivisti si sono schierati “a fianco delle case editrici solidali che dentro la Fiera stanno esponendo manifesti a favore della Palestina”.

Sul contesto del Salone del Libro di Torino e degli avvenimenti di oggi pubblichiamo questo commento apparso sulla pagina Kulturjam.it

Salone del Libro a Torino: la cultura che celebra il potere

di Alexandro Sabetti

Nonostante le pretese di indipendenza, il Salone del Libro è ormai una vetrina del conformismo culturale, sostenuta da fondazioni bancarie e brand controversi. Tra inaugurazioni imbarazzanti e ipocrisie, l’evento tradisce la sua stessa vocazione.

Salone del Libro a Torino, la parata dell’ipocrisia

Come ogni anno, inesorabili, arrivano le polemiche sul Salone Internazionale del Libro di Torino, evento culturale per eccellenza, ormai immancabile rituale di autocelebrazione e ipocrisia editoriale.

In parallelo, il Salone sembra fare il paio con l’Eurofestival della canzone: entrambi generatori di hype social, ma con nature profondamente diverse. Mentre il secondo è una baracconata trash utile per maratone social piene di commenti ironici e dileggio, il primo si ammanta di un’aura pretenziosa, in cui l’imperativo è apparire rilevanti. E proprio per questo, le critiche si fanno più corpose e strutturate: il Salone è la cartina di tornasole di un sistema culturale italiano malato di autoreferenzialità.

Una premessa: lavoriamo nell’editoria e dunque l’argomento ci sta a cuore, non è solo materia da conversazione in terrazza. Conosciamo piccoli editori e autori che lottano per un minimo di visibilità e che si aggirano per il Salone con l’aria di chi sa di essere lì non tanto per volontà, ma per necessità.

Sopravvivere in un “non-mercato” come quello editoriale italiano – e quando si parla di editoria indipendente, nemmeno a parlarne – è un esercizio quotidiano di resilienza, una sorta di crociata donchisciottesca contro un sistema che premia solo il mainstream e i grandi gruppi. Quindi sì, capiamo chi decide di esserci, di portare i propri libri anche a costo di finire in un angolo mal illuminato, con il rischio di essere fagocitato dal gigantismo dell’evento.

Lasciamo perdere, dunque, le polemiche abituali e “tecniche” – la gestione degli spazi, l’inclusione di soggetti non strettamente legati all’editoria, i costi elevati che schiacciano i piccoli editori – e concentriamoci su un punto cardine: “la cultura non è di destra né di sinistra”, ha affermato la direttrice Annalisa Benini. Una frase ovvia, soprattutto se pronunciata durante un’edizione inaugurata da Giuli e costellata da eventi come il duetto tra Mara Venier e Fabio Fazio.

La cultura indipendente, quella vera, dovrebbe essere altro rispetto al potere, al conformismo, alle piccole chiese. Ma può davvero esserlo quando è sostenuta, finanziata e sponsorizzata da fondazioni bancarie, marchi industriali che producono armi e persino soggetti che fanno culture-washing per ripulirsi l’immagine?

Il Salone si veste di indipendenza e libertà espressiva, ma finisce per essere la parata delle stesse istituzioni e aziende che soffocano la cultura giorno dopo giorno.

E poi c’è la questione politica. Non si tratta di censura, certo, ma com’è possibile nella prima giornata della fiera organizzare un panel affidato a un giornalista, considerato da diverse voci dell’attivismo italiano, negazionista del genocidio a Gaza, e poi presentare un dibattito sull’antisemitismo, nel bel mezzo di un momento storico così drammatico? Cos’altro è se non una provocazione studiata, un invito a prendere il tutto con il sorriso sulle labbra e la testa bassa?

E infatti è finita a manganellate e cariche della polizia contro gli attivisti che protestavano per la scellerata scelta degli organizzatori.

Il Salone del Libro di Torino è diventato l’emblema di una cultura che non osa più sfidare il potere, ma lo abbraccia teneramente, lo giustifica e lo celebra.

Nel trionfo dell’apparenza, della grandeur culturale a ogni costo, la sostanza evapora, lasciando spazio a una parata svuotata di significato, utile solo a rassicurare chi non ha mai dubitato di essere nel giusto.

