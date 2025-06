I ragazzi della Sapienza hanno salutato ieri con uno striscione molto significativo, che recitava “La Rivoluzione non va in pensione”, il prof. Luciano Vasapollo che a conclusione della sua ultima lezione (per ora) si è congedato dicendo: “andate a votare, ne va del vostro futuro e dei vostri diritti! Quanto a me continuerò a dare fastidio!”



“Grande uomo e grande insegnante, continuerai a fare la differenza in questo mondo pieno di qualunquismo e di appiattimento e la nuove generazioni faranno la differenza grazie a ciò che hai seminato anche tu!”, gli hanno detto applaudendolo i giovani attivisti di OSA e Cambiare Rotta, le formazioni politiche che fanno capo alla Rete dei Comunisti della quale Vasapollo è un esponete molto rappresentativo.

E gli studenti del Corso di Economia dello Sviluppo che si concludeva ieri hanno fatto eco: “il prof. Vasapollo insieme ai fondamentali dell’economia ci ha trasmesso una grande passione per la difesa dei diritti dei deboli, che il sistema politico italiano e internazionale calpesta. La sua testimonianza resta in noi”.

Alla sede di Marco Polo, nell’aula 205, che tutti consideriamo la “sua”, si è tenuta la lectio magistralis di Luciano Vasapollo, dal titolo “Akadémeia come luogo del sapere critico per la battaglia delle idee”, l’ultimo incontro curriculare prima del pensionamento del professore, già delegato del Rettore per le Relazioni internazionali con i Paesi dell’ALBA.

Tra i banchi con gli studenti del corso anche il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, le ambasciatrici di Cuba e Bolivia, Mirta Granda Averhoff e Teresa Susana Subieta Serrano, il primo professore della Scuola di Federico Caffè, Mario Tiberi, l’ex rettore della Sapienza Luigi Frati, il rettore della Pontificia Università Antonianum, Agustín Hernández Vidales, la preside di Lettere Arianna Punzi, con il capo dipartimento degli Studi Europeei e Americani Simone Celani e il presidente del corso di Laurea in mediazione linguistica Valerio Cordiner, la docente Barbara Staniscia e il direttore di FarodiRoma Salvatore Izzo. Folta la rappresentanza dei Francescani dell’Immacolata, guidata dal superiore generale padre Immacolato M. Acquali e dal responsabile della formazione (e della comunicazione) padre Alfonso Bruno.

Mentre i ragazzi di OSA e Cambiare Rotta alla fine gli hanno fatto una gran festa con striscioni, slogan, canzoni, fumogeni e fuochi artificio, ecclesiastici e accademici hanno abbracciato Vasapollo chidedendo tutti che continui nel suo impegno di studioso e formatore anche dopo il pensionamento che sarebbe previsto per il prossimo autunno, quando compirà 70 anni.

Se come sosteneva Gramsci “la verità è sempre rivoluzionaria”, il professore, hanno scritto sui social i giovani attivisti, “è stato esempio di cosa significa il sapere critico, militante e schierato.

Dalle lezioni di Politica economica, sempre arricchite dalla presenza di altri docenti, diplomatici di tutto il mondo e intellettuali militanti, alle numerose iniziative pubbliche e assemblee studentesche a cui ha partecipato, Vasapollo lascia alla Sapienza un bagaglio di conoscenza sterminato e una testimonianza di come ancora oggi gli intellettuali e accademici possano schierarsi e prendere posizione.

Della sua presenza scomoda si sono accorti non solo i rettori susseguitisi al governo della Sapienza (nel bene, come ieri ricordava l’ex rettore Frati, e nel male…), ma anche le forze politiche e gli organi di stampa che hanno provato a dipingerlo come un agitatore, un terrorista, o semplicemente – per citare Salvini – ‘un bastardo’, come quando ad ottobre è intervenuto al convegno “Palestina: le radici del genocidio, gli orizzonti della lotta”, schierandosi in aperta condanna allo ‘Stato terrorista di Israele’. In quell’occasione fu perseguitato mediaticamente e diffamato, senza che dalla Sapienza arrivasse alcun segnale di solidarietà”.

“Vasapollo – ragionano i ragazzi – non va in pensione, come non ci vanno tutti coloro che hanno dedicato la vita alla militanza politica, alle lotte al fianco dei lavoratori, all’impegno internazionalista – dal Venezuela a Cuba, dalla Palestina ai paesi dell’Africa: elementi inseparabili per chiunque dai luoghi del sapere voglia ricostruire una visione del mondo alternativa, autonoma e indipendente, e una teoria in grado di orientare l’azione rivoluzionaria. Chi non ha mai digerito le idee e i metodi del professore oggi starà festeggiando, ma la sua lezione l’hanno imparata centinaia di studenti pronti a portarla avanti”.

Decano ancora per qualche mese di economia all’Università La Sapienza di Roma, nella sua lectio Vasapollo ha evidenziato significativi punti di contatto tra il pensiero di Antonio Gramsci e il magistero di Papa Francesco, sottolineando come entrambi condividano una profonda attenzione verso gli oppressi e una critica alle strutture di potere dominanti.

Come aveva fatto anche in una recente giornata di studio svoltasi alla Sapienza, intitolata “Contro le guerre e per il disarmo totale e giustizia sociale”, Vasapollo ha poi delineato la figura di Papa Francesco come un “intellettuale organico” nel senso gramsciano del termine: un leader capace di interpretare e guidare le istanze dei subalterni, opponendosi alle logiche del capitale e promuovendo una cultura della pace e della giustizia sociale.

Vasapollo ha sottolineato come entrambi, Gramsci e Papa Francesco, denuncino l’indifferenza come una delle principali cause delle ingiustizie sociali. Gramsci, nei suoi scritti, affermava: “Odio gli indifferenti”, mentre Papa Francesco ha più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di un impegno attivo contro l’indifferenza che permea la società contemporanea.



Inoltre, Vasapollo ha evidenziato la convergenza tra la critica gramsciana all’egemonia culturale e l’opposizione di Papa Francesco al neoliberismo e al militarismo. Entrambi promuovono una visione del mondo in cui la solidarietà, la giustizia e la pace siano valori fondamentali, opponendosi a un sistema economico che perpetua le disuguaglianze e alimenta i conflitti.

In sintesi, secondo il professor Vasapollo, l’incontro tra il pensiero di Gramsci e il magistero di Papa Francesco rappresenta un’opportunità per costruire un nuovo umanesimo, capace di unire laici e credenti nella lotta per un mondo più giusto e solidale.

* da Il Faro di Roma

