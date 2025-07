Contestato Salvini e il convegno farsa della destra del partito unico degli affari!

Sala, Salvini stesso modello!

Dopo aver chiesto in piazza le dimissioni di Sala sotto a Palazzo Marino mentre in consiglio comunale andava in scena la levata di scudi del modello milano, oggi abbiamo contestato il convegno di Salvini dicendo chiaro e tondo che lui e Sala sono due facce dello stesso modello, espressione del partito unico degli affari.

La Lega lamenta l’incapacità di Sala e del PD di non saper sbloccare la colata di cemento che incombe su Milano e i miliardi di profitti che sono stati promessi a palazzinari, speculatori e grandi gruppi finanziari che da decenni governano veramente questa città.

Una città che è stata completamente messa a valore e resa un vero e proprio parco giochi per i ricchi da cui sono state espulse enormi fette di popolazione che con il loro lavoro povero mantengono in funzione la città.

Chi è rimasto a Milano, relegato in periferie abbandonate, viene assediato ogni giorno dal vero problema della sicurezza, quella sociale di avere un lavoro dignitoso, una casa sulla testa e servizi accessibili.

La passerella di Salvini già in corsa per le amministrative 2027 cerca consenso in un ceto medio che lui stesso ha contribuito a impoverire; infatti ha più volte dimostrato a quali interessi da servo risponde (da ultimo regalando soldi pubblici agli speculatori, come per gli extra costi a Manfredi Catella)

Continueremo a mobilitarci per dire che non si può separare Sala dal modello Milano e che le destre sono pienamente integrate nel sistema degli affari incarnato da Sala. Ci batteremo incessantemente per riaffermare la necessità di costruire la Milano città pubblica, una vera alternativa al tranello Sala-Salvini.

29 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO