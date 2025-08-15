Non sono “opinioni”, ma crimini

Il mostruoso post su X di tale Antonino Monteleone, che si presenta come “giornalista” che ha lavorato in RAI a Mediaset e a La7 e che così ha festeggiato l’assassinio dell’eroico giornalista palestinese Anas al-Sharif, è solo la punta dell’iceberg.

Queste parole infami fanno da contorno alle pagine vergognose de Il Tempo, Libero, Il Giornale, che non solo disinformano sui crimini di Israele e li giustificano, come fa gran parte della stampa italiana, ma esaltano i carnefici e offendono le vittime e chi sta con loro. Essi non sono solo sostenitori di Netanyahu, criminale internazionale, ma lo fanno con il linguaggio dei fascisti razzisti Ben-Gvir e Smotrich.

Chi sulla rete o sui giornali parla come costoro non può in alcun modo essere legittimato e neppure accettato, pena un ulteriore imbarbarimento di tutto.

I “giornalisti” che giustificano o esaltano l’assassinio di coloro di cui sono immeritatamente “colleghi”.

Coloro che negano il genocidio in atto a Gaza o addirittura lo propagandano.

Quelli che pensano di essere popolari manifestando apertamente razzismo islamofobico.

Tutti costoro, ovunque collocati, comunque presentati, NON MANIFESTANO OPINIONI POLITICHE, ma commettono CRIMINI a mezzo social o a mezzo stampa. Essi vanno trattati come chi giustifichi o addirittura esalti la pedofilia, la mafia, per non parlare dei campi di sterminio nazisti.

Tolleranza zero con tutti questi mascalzoni.

15 Agosto 2025