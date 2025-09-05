No alla partita Italia-Israele

Martedì 14 Ottobre ore 17:30 piazza della Repubblica (Udine) saremo in corteo per dire NO alla presenza della nazionale di uno stato che sta commettendo un genocidio.

Quel genocidio perpetrato ai danni del popolo palestinese da più di un anno e mezzo; una normalizzazione che Isr4ele cerca di portare avanti grazie alla complicità dell’Occidente anche attraverso lo sport.

23 mesi di violenza che nel solo ambito sportivo hanno portato alla distruzione della quasi totalità delle strutture e infrastrutture sportive palestinesi; ridotto gli stadi a centri di detenzione e campi per sfollati; spezzato la vita di oltre 400 calciatori e costretto la Federazione Calcistica Palestinese (PFA) a sospendere a tempo indeterminato tutte le attività.

Per noi lo sport – e il calcio in particolare – rappresentano uno spazio virtuale e fisico di incontro e diffusione di valori che sono inconciliabili con la violenza, l’apartheid e l’occupazione.

Lo stesso non può dirsi per la nazionale di calcio israeliana che viola gli statuti FIFA e che vede i giocatori-soldato inneggiare alla distruzione totale di Gaza e dedicare i propri successi, come hanno fatto a giugno 2025 dopo la partita contro l’Estonia, all’esercito che sta commettendo un genocidio.

Per questo non possiamo permettere che attraverso una partita di calcio si normalizzi l’inferno che si sta vivendo in Palestina. Non saremo mai complici di questa vergogna!

Boicottiamo la partita Italia vs Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ci vediamo il 14 ottobre in corteo!

