Meloni ma quali figli di papà? Dalle piazze arriva la sfiducia al governo

Gli studenti che si stanno mobilitando nelle scuole e nelle università non sono ‘figli di papà’ sono figli della stessa rabbia che ha portato migliaia di lavoratori a incrociare le braccia lo scorso 22 settembre, scioperare e scendere in piazza dopo aver bloccato armi, attrezzature militari e rifornimenti diretti a Israele nei porti, aeroporti e stazioni di tutto il paese.

Le parole della Meloni vogliono tentare di dividere questa unità tra studenti e lavoratori vista nelle piazze: il governo si schiera contro la voce dei cittadini che sostengono la Global Sumud Flotilla perché vogliono rompere l’assedio criminale, rompere con il genocidio in Palestina e il terrorismo israeliano, rompere con la complicità del nostro paese.

A poco serviranno questi beceri tentativi. Il 22 era solo l’inizio, quello che abbiamo visto nelle piazze è il sintomo di un sistema non più sostenibile: lavoratori e studenti sanno chi sono i veri responsabili della barbarie in corso in Palestina, della corsa alla guerra in tutto il mondo e della crisi economica e sociale che vivono tutti i giorni.

Non è un caso che la bandiera ammainata sia proprio quella dell’Unione Europea, largamente contestata negli scorsi mesi per il piano Rearm Europe, e che da anni è colpevole dello sfruttamento sul lavoro, di scuola, università e sanità pubbliche, delle morti in mare dei migranti, della devastazione ambientale e non solo.

Finalmente dalle piazze arrivano accuse dirette ai nemici dei lavoratori, dei cittadini e degli studenti, l’unico cortocircuito è quello di un Governo, e di un sistema, che non rappresenta più nessuno.

Dalle piazze sfiduciamo il governo: se toccano la Flotilla è sciopero generale, per un mondo nuovo blocchiamo tutto!

https://www.instagram.com/p/DPPWZ5UAGOf/?igsh=eHk2ZTdldGl1MnFv

