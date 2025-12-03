Fai la cosa giusta! Sostieni Contropiano

Siamo a fine anno e il giornale ha bisogno di mettere fieno in cascina e dunque rimpinguare le casse. Purtroppo e per fortuna abbiamo buoni motivi per chiedere ai nostri lettori di sottoscrivere e sostenere Contropiano.

Per fortuna ci siamo resi utili in questa stagione di grandi mobilitazioni che sta rompendo la passivizzazione alla quale gli apparati politici e mediatici di comando vorrebbero sottomettere lavoratrici e lavoratori, giovani e studenti.

Il giornale non fa sconti sul piano politico e informativo, ma anche l’avversario non ci regala nulla.

Purtroppo in questi giorni siamo in tribunale in un processo intentatoci dall’editore Angelucci, padrone di parecchi giornali della destra oltre che di grossi pezzi di sanità privata. Non è il primo e purtroppo non è l’ultimo.

Le spese legali incombono nonostante la grande e meritoria disponibilità degli avvocati che ci difendono.

Come abbiamo spiegato spesso, in questi quattordici anni di attività come quotidiano online ci siamo fatti bastare il poco di cui abbiamo potuto disporre. Siamo una testata giornalistica militante e indipendente, con un nostro codice politico e morale.

Ma quel poco deve comunque esserci e può esserlo solo attraverso le sottoscrizioni e le donazioni dei nostri lettori.

Le modalità sono quelle di sempre e sono indicate qui sotto.

Cogliamo l’occasione per augurare buone feste ai lettori e sostenitori di Contropiano.

Oppure con il Conto Corrente Postale 1012127211

Iban: IT89G0760103200001012127211

Intestato a Politica e Classe per il Socialismo del XXI Secolo

via Casalbruciato 27, 00159 Roma

Sostenete Contropiano… con ogni mezzo necessario

Buone feste

La redazione

3 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO