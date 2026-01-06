Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana!

Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo
Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores
Corteo a Roma
Sabato 10 gennaio
Ore 15:00
Piazza dell’Esquilino, verso l’Ambasciata Usa
Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e ha rapito il legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores
Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e al processo rivoluzionario bolivariano
Chiediamo l’immediato rilascio del presidente e della primera combatiente
Scendiamo in piazza per dimostrare la nostra solidarietà internazionalista al Venezuela, contro l’imperialismo Usa e i governi, come quello Meloni, che appoggiano il genocidio sionista in Palestina e l’aggressività degli Stati Uniti e il recupero colonialista della dottrina Monroe in America Latina
Promotori:
Potere al Popolo
Unione Sindacale di Base
Arci Roma
Movimento diritto all’abitare
Cred
Pacto Historico – Italia
Piattaforma progressista latinoamericana
Movimento studenti palestinesi
Cambiare Rotta
Osa
Patria socialista
Rifondazione comunista
Rete dei Comunisti
