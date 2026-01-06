Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana!

Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo

Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores

Corteo a Roma

Sabato 10 gennaio

Ore 15:00

Piazza dell’Esquilino, verso l’Ambasciata Usa

Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e ha rapito il legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores

Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e al processo rivoluzionario bolivariano

Chiediamo l’immediato rilascio del presidente e della primera combatiente

Scendiamo in piazza per dimostrare la nostra solidarietà internazionalista al Venezuela, contro l’imperialismo Usa e i governi, come quello Meloni, che appoggiano il genocidio sionista in Palestina e l’aggressività degli Stati Uniti e il recupero colonialista della dottrina Monroe in America Latina

Promotori:

Potere al Popolo

Unione Sindacale di Base

Arci Roma

Movimento diritto all’abitare

Cred

Pacto Historico – Italia

Piattaforma progressista latinoamericana

Movimento studenti palestinesi

Cambiare Rotta

Osa

Patria socialista

Rifondazione comunista

Rete dei Comunisti

6 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO