Riaprono le scuole. Prima lezione: Giù le mani dal Venezuela!

E’ partita immediatamente l’agitazione studentesca nelle scuole per il Venezuela e la liberazione di Maduro con decine di azioni negli istituti di tutta Italia, con buona pace di Valditara e della guerra cognitiva contro i e le giovani per farli arruolare dalla parte dell’imperialismo occidentale.

Dal Nord al Sud del paese, gli studenti dell’OSA si sono dati appuntamento fuori i propri istituti per azioni politiche contro l’imperialismo USA, nel giorno in cui rientrano 7 milioni di studenti fra i banchi dopo la pausa natalizia.

L’inizio di gennaio è stato funestato dall’attacco armato americano contro il Venezuela il 3 gennaio e dal sequestro del suo legittimo presidente Nicolas Maduro e la “primera dama combatiente” Cilita Flores ma gli studenti e le studentesse di OSA si sono rimboccati le maniche, organizzandosi in questi giorni per mandare un segnale dalle scuole.

Al grido di “Giù le mani dal Venezuela – Per l’imperialismo occidentale non ci arruoliamo” gli studenti e le studentesse hanno solidarizzato con il popolo venezuelano e i loro coetanei nella patria di Chavez e Bolivar, sotto attacco dall’imperialismo marcio e neocolonialista targato USA, di cui sono state bruciate le bandiere.

C’è una pesante guerra cognitiva fatta a colpi di fake news, per arruolare mentalmente gli studenti sul fronte occidentale. “Maduro narcos”, “Venezuela dittatura”, “venezuelani felici dell’attacco” sono alcune delle balle fatte raccontate ai giovani che però si sciolgono come neve al sole dopo i primi interventi e volantinaggi.

E’ una battaglia lunga che si vince se ci si organizza scuola per scuola, città per città. Il popolo chavista che a milioni presidia le strade del Venezuela da questo punto di vista è maestro, ora dobbiamo farlo in Italia, contro il governo Meloni e la sua complicità.

