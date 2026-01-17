Le Pantere Nere riappaiono a Filadelfia dopo l’uccisione di Renee Good

La riapparizione del movimento si collega alla memoria storica della lotta contro il razzismo e la violenza statale negli Stati Uniti, manifestatesi oggi nella repressione migratoria dell’amministrazione Trump.

L’uccisione di Renee Nicole Good, una donna di Minneapolis abbattuta da un agente del Servizio per il Controllo dell’Immigrazione e delle Dogane (ICE) lo scorso 7 gennaio, ha scatenato un’ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti e riattivato la presenza di gruppi di resistenza comunitaria. A Filadelfia, un collettivo che si identifica come Black Panther Party for Self-Defense si è reso visibile nelle mobilitazioni, portando armi e rivendicando la tradizione di lotta contro la violenza statale.

Il gruppo, che afferma di essere una rinascita del movimento fondato negli anni Sessanta da Bobby Seale e Huey Newton, ha partecipato a una protesta davanti al Municipio di Filadelfia l’8 gennaio, marciando con fucili e striscioni contro l’uccisione di Good.

«Questo non sarebbe successo se fossimo stati lì. Nemmeno una sola persona sarebbe stata toccata», ha dichiarato Paul Birdsong, presidente nazionale del collettivo, che coordina anche programmi sociali nei quartieri popolari della città.

L’organizzazione porta avanti da anni programmi settimanali di distribuzione gratuita di cibo nel nord di Filadelfia, ispirati alle iniziative comunitarie delle Pantere originali. Il 9 gennaio hanno allestito un pop-up pantry davanti alla Church of the Advocate, distribuendo frutta, verdura, vestiti e articoli per l’igiene a famiglie a basso reddito.

Birdsong ha spiegato che le risorse provengono dagli stipendi degli stessi membri e da donazioni della comunità. «I fratelli aiutano la gente, sono qui per il popolo», ha affermato una residente sessantenne che ha ricevuto del cibo.

La presenza armata del gruppo ha suscitato dibattito. Mentre i difensori dei diritti civili insistono sul fatto che la non violenza sia essenziale per i movimenti sociali, le Pantere sostengono che il porto d’armi faccia parte della loro storica tattica di autodifesa contro la repressione poliziesca e statale.

Durante la protesta dell’8 gennaio, alcuni membri portavano fucili AK-47 e mitragliette MP5, mentre altri servivano zuppa calda a bambini e famiglie. «Ci sentiamo al sicuro. Qui non ci sono poliziotti né narcotrafficanti che infastidiscono qualcuno», ha detto Birdsong.

Il gruppo afferma di avere meno di 100 membri attivi a Filadelfia, diversi dei quali addestrati da sopravvissuti del movimento originale. La loro attuale sede, in N. Gratz Street, negli anni Settanta era un centro operativo delle Pantere in città.

L’amministrazione Trump ha difeso apertamente l’agente dell’ICE che ha sparato contro Good. Il vicepresidente J.D. Vance ha affermato che godeva di «immunità assoluta», mentre il presidente Donald Trump e la segretaria alla Sicurezza Nazionale Kristi Noem hanno accusato la donna uccisa di un comportamento violento e sostenuto che l’agente abbia agito per legittima difesa.

Tuttavia, leader del Minnesota hanno rinnovato le richieste affinché lo Stato indaghi il caso come una violazione dei diritti civili.

La riapparizione delle Pantere a Filadelfia si collega alla memoria storica della lotta contro il razzismo e la violenza statale negli Stati Uniti, ricordando che l’FBI di J. Edgar Hoover tentò di «distruggere e screditare» il movimento negli anni Settanta, quando leader come Fred Hampton e Mark Clark furono uccisi in retate di polizia coordinate.

