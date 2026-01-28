Legge bavaglio contro l’antisionismo. La destra accelera l’iter al Senato

La destra accelera sull’iter per l’adozione della Legge che equipara antisemitismo e antisionismo e può portare al divieto delle manifestazioni contro Israele.

Ieri in Commissione Giustizia al Senato, il testo del Disegno di legge Romeo sull’antisemitismo-antisionismo nato dalla proposta presentata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo, è stato adottato come testo base. Sarà questa la base sulla quale lavoreranno i senatori nelle prossime settimane.

Secondo la tabella di marcia, la discussione generale dovrebbe chiudersi il 5 febbraio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione è fissato al 10. La maggioranza vorrebbe portare la discussione in aula al Senato entro marzo.

La scelta del ddl Romeo, il primo dei sette ddl depositati a Palazzo Madama sul tema, ha tuttavia evidenziato distanze tra maggioranza e opposizioni che si sono divise nel momento della votazione finale. A favore dell’adozione del testo base hanno votato Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, insieme a Italia Viva. Contrari Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Il testo – che si compone di tre articoli – è stato il primo di sette disegni di legge sullo stesso tema ed è per molti punti identico a quello depositato dall’esponente di Italia Viva, Ivan Scalfarotto.

Il fulcro del disegno di legge è l’adozione della contestata definizione operativa di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) del 2016 presente anche in atti europei e internazionali ma contestata da centinaia di giuristi e personalità per il suo carattere liberticida sulla libertà di espressione.

Il più pericoloso articolo del Ddl Romeo è l’art.3 che interviene sull’ordine pubblico, prevedendo che l’autorizzazione a manifestazioni e riunioni pubbliche possa essere negata in presenza di un grave rischio legato all’uso di simboli, slogan o messaggi antisemiti, secondo la definizione adottata dalla legge. In pratica nessuna manifestazione contro Israele.

Contro l’adozione di questa legge, oggi pomeriggio è prevista una manifestazione alle 17.00 in Piazza Capranica (Montecitorio).

