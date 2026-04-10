E Mattarella esalta l’alleanza con gli Usa nella Nato

“Il Libano è uno Stato indipendente che sta subendo bombardamenti devastanti”…Queste le testuali parole del Presidente Mattarella in visita a Praga, mentre Israele sia compiendo un nuovo sterminio di massa dopo il genocidio a Gaza.

Solo il servilismo della stampa e della politica italiana può rappresentare questa come una condanna di Israele.

Condanna che nelle parole del Presidente non c’è. La sua è un’ovvia constatazione, certo il Libano sta subendo bombardamenti devastanti, ma di chi è la colpa? Boh.. Mattarella non sa e non dice, anzi aggiunge che ci sono segnali positivi, perché Israele tratterà con il governo del Libano, che sta facendo il possibile per disarmare Hezbollah.

Finite queste parole di circostanza, che sono persino meno di ciò che hanno miseramente detto Meloni, Tajani e Crosetto, Mattarella è stato invece chiarissimo su ciò che gli interessa veramente: la NATO e il riarmo europeo.

L’alleanza tra USA e UE deve rafforzarsi nella NATO, ha affermato il Presidente, ripetendo le stesso concetto espresso da Giorgia Meloni alla Camera. A questo, poi Mattarella ha aggiunto che ci vuole anche la difesa comune europea, cioè il riarmo, per fronteggiare la Russia.

Quei somari che contrappongono riarmo NATO a esercito europeo hanno avuto la loro risposta: per Mattarella si devono fare tutt’e due.

Si chiama atlantismo, quello che nel 1999 ha fatto partecipare l’Italia al bombardamento devastante di Belgrado. E ci sono ancora quelli che contro Meloni, o addirittura contro Netanyahu e Trump, si appellano a Mattarella…

Poveretti.

10 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO