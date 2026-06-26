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Gli italiani contrari al riarmo ma si dividono sull’adesione dell’Ucraina alla Ue

di Federico Rucco

Un recente sondaggio commissionato dall’European Council of Foreign Relations ha rilevato che “l’Italia rimane l’unico Paese europeo” tra i 15 dove è stata condotta l’indagine “a opporsi a ulteriori spese militari (58% contro 28% a favore), altrove le opinioni pubbliche sono spaccate a metà, è il caso di di Estonia e Austria (46% a favore contro 44% contro e 45% a favore contro 45% contro, rispettivamente)”.

Il cambiamento di atteggiamento è più significativo in Spagna, dove, nonostante una precedente parità di opinioni su questo tema, attualmente il sostegno prevale sull’opposizione alle spese militari”, precisa l’istituto.

Contestualmente il sondaggio – dal titolo “Home Alone: Europeans Are Ready to Defend Themselves” – rileva che “La candidatura dell’Ucraina all’adesione all’Ue continua a dividere l’opinione pubblica europea”.

Gli italiani, anche su questo si dividono piuttosto nettamente, i favorevoli sono il 32% contro il 26% dei contrari.

Gli intervistati in Portogallo, Spagna e Svezia risultano invece essere i più favorevoli all’idea di “creare una nuova e più ampia Unione Europea, che si estenda a est (ad esempio, includendo l’Ucraina)”, con il 50%, il 43% e il 42% rispettivamente che la considerano “un’ottima idea” o “abbastanza buona”. Anche i cittadini olandesi sono perlopiù favorevoli all’allargamento a est dell’Ue (35% favorevole contro 29% contrario)”.

Infine, e non certo per importanza, la fiducia degli europei rispetto agli Stati Uniti è scesa ai minimi storici: solo l’11% degli intervistati considera l’attuale amministrazione un “alleato” – in calo rispetto al 16% di sei mesi fa e al 22% del novembre 2024.  In Italia i dati mostrano una decrescita di consensi dal 18% nel 2024 al 6% nel 2026 rispetto al considerare gli Stati Uniti come un “alleato”, mentre la maggioranza (47%) considera ancora gli Usa un “partner necessario”.

I dati citati in questo studio si basano su un sondaggio d’opinione pubblica condotto nel maggio 2026 su una popolazione adulta (dai 18 anni in su) in 15 paesi europei: Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

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