Cuba non è sola! Dal campeggio Osa e Cambiare Rotta

800 compagne e compagni hanno celebrato ieri il centenario di Fidel Castro al Sierra Maestra Camp – campeggio giovanile di Osa e Cambiare Rotta.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare per questa occasione l’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia nelle persone dell’ambasciatore Jorge Luis Cepero Aguilar e il primo consigliere politico Damian Delgado Vasquez.

È stato un momento per ribadire ancora una volta che Cuba non è sola sola, che Cuba resiste e che continua ad essere da 67 anni a questa parte un punto di riferimento per tutte le lotte di emancipazione e liberazione dall’imperialismo e dal capitalismo.

W Fidel

W Raùl

W Dìaz-Canel

19 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO