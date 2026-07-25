Puro veleno

Per il governo Meloni e i suoi fan essere giovani è socialmente pericoloso, se poi si è giovani e figli di migranti si è potenzialmente criminali, se inoltre si sventola la bandiera della Palestina, allora la colpevolezza è ai massimi livelli.

Il sionismo, il razzismo e l’odio di classe verso verso le ragazze e i ragazzi del popolo si uniscono nel disegno di legge “anti maranza” di questo governo, sempre più abietto.

Alla base della legge c’è la mostruosità giuridica dell’inversione della prova, vantata dal Ministro Nordio: se hai 14 anni devi dimostrare di essere ancora un bimbo inconsapevole, altrimenti devi pagare per le tue colpe.

“Chi sbaglia paga” ha proclamato Giorgia Meloni, con la faccia di bronzo della leader di un partito che ha appena impedito alla magistratura di ottenere i messaggi e le telefonate tra un sottosegretario e un camorrista.

Il centrosinistra ha accusato il governo di fare solo propaganda. Sì, ma quale? Perché non si ha il coraggio di aggiungere che quella del governo e di tutta la destra è PROPAGANDA RAZZISTA?

Nelle città, anche in quelle governate dal centrosinistra, i controlli vessatori sui giovani si diffondono. I sindaci, anche quelli di centrosinistra, sproloquiano di “sicurezza”. Non quella sociale e civile da ricostruire nelle periferie depredate. No, quella poliziesca contro i giovani che hanno la pelle scura, una fisionomia mediorientale e magari lo sguardo troppo fiero.

I “maranza” sono una espressione di identità giovanile popolare, nella quale si uniscono figli di migranti con quelli di italiani, superando le barriere etniche. Chi può odiare questo? Solo il razzismo di classe; del resto mica ce l’hanno coi giovani dei Parioli.

Si instilla la paura negli anziani poveri: “guarda che il maranza è pronto ad aggredirti“. E i media ingigantiscono ogni piccolo episodio che possa sostenere la narrazione securitaria razzista, mentre cancellano ogni fatto che la smentisca.

Altro che propaganda, è uno stato di polizia razziale, ora anche nemico dell’adolescenza, che il governo sta realizzando.

La legge anti giovani del Governo Meloni è puro veleno. Minimizzare è complicità.

25 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO