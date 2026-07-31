Roma. A Spin Time la polizia dentro il palazzo e le famiglie ancora per strada

La situazione a Spin Time è questa. Il palazzo , che non sembra affatto in una grave condizione rispetto all’agibilità, è stato praticamente occupato dalla polizia che si alterna nei turni all’interno. Intorno ci sono i blindati e le famiglie stanno in mezzo alla strada con quasi 40 gradi di temperatura. Nei fatti stiamo assistendo ad uno sgombero invocato e sostenuto dagli esponenti della destra capitolina.

Davanti a Spin Time nel pomeriggio si è svolta una assemblea solidale con centinaia di persone. Le famiglie occupanti chiedono di poter rientrare nelle loro case, occupate ma sempre case sono.

Vengono utilizzati i Vigili del fuoco per giustificare uno sgombero di centinaia di famiglie, ma il trucco non funziona. I Vigili intervenuti per spegnare l’incendio hanno trovato infatti le fiamme già domate dagli stessi abitanti e si sono limitati ad un intervento di piccola entità, certificato anche dal fatto che è stata richiesta la presenza di una sola squadra. Al termine dell’operazione i Vigili hanno dichiarato l’inagibilità momentanea, in attesa che tecnici qualificati vengano ad accertare lo stato effettivo dell’immobile.

Il racconto di chi ha preso parte alle operazioni di soccorso è inequivocabile: in nessun caso si è trattato di un incendio di proporzioni tali da giustificare una dichiarazione di inagibilità dello stabile.

“Quello che è inaccettabile è che si continui a fare pressione sul personale dei Vigili del Fuoco per giustificare operazioni antipopolari e colpire famiglie colpevoli soltanto di battersi per avere un tetto sopra la testa, che dovrebbe essere invece un diritto riconosciuto e universale” denuncia l’Usb in un comunicato.

Le famiglie che vivono a Spin Time non hanno rubato la casa a nessuno, anche perché vivono in un palazzo dove per anni ci sono stati uffici pubblici (era una sede INPDAP) e che da tempo è rimasto inutilizzato e abbandonato. Occupandolo hanno semplicemente realizzato un diritto che questo sistema continua a negargli.

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La solidarietà dell’Unione Sindacale di Base

Lo sgombero di Spin Time è illegittimo: la scusa dell’inagibilità non regge.

Ancora una volta si utilizzano i Vigili del fuoco per giustificare uno sgombero di centinaia di famiglie, ma il trucco non funziona. I Vigili intervenuti per spegnare l’incendio hanno trovato le fiamme già domate dagli stessi abitanti e si sono limitati ad un intervento di piccola entità, certificato anche dal fatto che è stata richiesta la presenza di una sola squadra. Al termine dell’operazione i Vigili hanno dichiarato l’inagibilità MOMENTANEA, in attesa che tecnici qualificati vengano ad accertare lo stato effettivo dell’immobile. Ma il racconto di chi ha preso parte alle operazioni di soccorso è inequivocabile: in nessun caso si è trattato di un incendio di proporzioni tali da giustificare una dichiarazione di inagibilità dello stabile.

Quello che è inaccettabile è che si continui a fare pressione sul personale dei Vigili del Fuoco per giustificare operazioni antipopolari e colpire famiglie colpevoli soltanto di battersi per avere un tetto sopra la testa, che dovrebbe essere invece un diritto riconosciuto e universale.

Le famiglie che vivono a Spin Time non hanno rubato la casa a nessuno, anche perché vivono in un palazzo dove per anni ci sono stati uffici pubblici (era una sede INPDAP) e che da tempo è rimasto inutilizzato e abbandonato. Occupandolo hanno semplicemente realizzato un diritto che questo sistema continua a negargli.

Basta sgomberi – Spin Time appartiene a chi ci vive

Unione Sindacale di Base

31 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO