La capitolazione dell’Anpi verso il sionismo. A Milano la Brigata Ebraica ne approfitta subito

L’Anpi (Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani) due giorni fa ha siglato un documento comune con l’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche in Italia) che di fatto sdogana il tentativo egemonico dei gruppi sionisti e filo-israeliani sulle manifestazioni del 25 aprile e riporta il clima alla situazione precedente allo scatenamento del genocidio contro i palestinesi.

E’ un accordo di cui non si sentiva affatto la necessità né la pertinenza. Soprattutto alla luce dell’attacco sionista proprio contro i manifestanti dell’Anpi lo scorso 25 aprile a Roma (con due feriti) o all’aggressione degli ultras sionisti il 25 aprile 2024 a Porta San Paolo ampiamente documentata da decine di video.

L’accordo siglato da Anpi e Ucei prevede il “ribadito riconoscimento del ruolo dei combattenti ebrei nella Resistenza e della Brigata Ebraica nella lotta italiana al nazifascismo; la riconferma del diritto della componente ebraica alla partecipazione in sicurezza alle celebrazioni del 25 aprile contrastando scelte e comportamenti divisivi di qualsiasi natura e da qualsiasi parte; l’impegno in generale ad abbassare i toni del confronto pubblico e la volontà di affrontare tramite il confronto diretto anche le questioni su cui divergono; l’interesse ad avviare un percorso congiunto in vista dell’organizzazione del prossimo 25 aprile 2027 e di ogni altra scadenza memoriale”.

Ma è arrivata subito la dimostrazione di come la capitolazione dell’Anpi, di cui ripetiamo non vi era alcun bisogno, ha consentito alla Brigata Ebraica di Milano di approfittarne immediatamente e presentare un esposto contro ignoti in cui si ipotizzano i reati di violenza privata, rapina e istigazione a delinquere proprio per l’ultima manifestazione del 25 aprile nel capoluogo lombardo.

Insomma alla prima occasione invece della “pacificazione” i gruppi sionisti sono passati subito all’offensiva, altro che impegno ad abbassare i toni e al confronto diretto anche sulle questioni su cui divergono.

Con questo clima, che a questo punto non potrà che peggiorare, sarà decisamente difficile qualsiasi percorso congiunto in vista del 25 aprile 2027.

30 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO