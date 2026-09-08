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No all’uso dei porti per la guerra. Il 22 assemblea a Ravenna, il 30 ottobre sciopero internazionale dei portuali

di Unione Sindacale di Base

L’Avvocatura dello Stato, difendendo l’Agenzia delle Dogane davanti al Consiglio di Stato, ha scritto nero su bianco ciò che da anni denunciamo: il porto di Ravenna ha una “rilevanza militare” tale da giustificare il segreto sui traffici d’armi che vi transitano. La motivazione addotta è che saremmo dentro una guerra mondiale “a pezzi” e “ibrida”, e che rendere pubblici anche solo i dati quantitativi sul materiale bellico movimentato metterebbe a rischio la sicurezza nazionale.

La battaglia legale è quella intrapresa dalla giornalista Linda Maggiori insieme all’avvocato Andrea Maestri, dopo che l’Agenzia delle Dogane le aveva negato l’accesso civico ai dati sul transito di materiali d’armamento. Il TAR dell’Emilia-Romagna, lo scorso luglio, aveva riconosciuto il diritto di conoscere almeno le quantità di armi movimentate. Di fronte a questa sentenza, invece di rispettarla, lo Stato ha scelto di fare ricorso e di invocare il segreto militare su un porto commerciale.

Il paradosso è evidente: cercando di nascondere la verità, l’Avvocatura dello Stato ha acceso su Ravenna i riflettori come mai prima. Da oggi nessuno può più far finta di non sapere che dal porto passano armi, verso i territori di guerra del Medioriente, in un contesto — quello della guerra generalizzata e dei mercati bellici internazionali — dove la trasparenza non è un dettaglio burocratico ma deve essere invece una garanzia costituzionale.

La legge 185 del 1990 vieta l’esportazione di materiale d’armamento verso paesi in stato di conflitto o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. È una legge dello Stato italiano, non un auspicio. Se i dati sul traffico d’armi dal porto di Ravenna vengono coperti da segreto, diventa impossibile per chiunque — cittadini, giornalisti, lavoratori portuali — verificare che questa legge venga rispettata. Il segreto non protegge la sicurezza nazionale: protegge chi vuole continuare a commerciare armi senza controlli, con qualunque destinazione.

Il 22 settembre ricorre l’anniversario del primo sciopero dello scorso anno per la Palestina: una data che scegliamo per convocare una nuova assemblea pubblica, un anno dopo, con la consapevolezza che quella battaglia è più che mai attuale. Non a caso, a chiedere trasparenza sono anche le lavoratrici e i lavoratori dell’Agenzia delle Dogane, che tramite USB sostengono il ricorso di Linda Maggiori dichiarando di non voler lavorare per la guerra.

È lo stesso diritto all’obiezione di coscienza sul lavoro che rivendichiamo: nessuno dovrebbe essere costretto a prestare la propria opera per produrre, trasportare o movimentare materiale bellico.

Un ruolo di primo piano in questa battaglia lo hanno avuto e lo hanno tuttora i lavoratori portuali, che con i loro scioperi hanno già contribuito a bloccare navi cariche di armi in diversi scali italiani: il prossimo 30 ottobre è fissata una nuova giornata di sciopero internazionale dei porti contro il traffico di armi, a cui guardiamo con la consapevolezza che senza chi lavora nei porti questa battaglia non si vince.

Per questo USB convoca per il 22 settembre un’assemblea pubblica cittadina aperta a tutta la città: lavoratrici e lavoratori, studenti, realtà sindacali, comitati, associazioni antimilitariste e pacifiste, tutte le realtà del territorio che in questi anni si sono mobilitate contro la guerra e il traffico d’armi dal porto di Ravenna.

Un appello lo rivolgiamo direttamente ai portuali ravennati, che già hanno scioperato contro il traffico d’armi e per il riconoscimento del lavoro usurante: le due battaglie, quella contro la guerra e quella per la dignità del lavoro nei nostri porti, sono la stessa battaglia. Ravenna è un porto civile. Vogliamo che lo resti.

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