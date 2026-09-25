Proteste e scioperi immediati nelle scuole contro il “ddl razzismo”

La scuola non resta a guardare! Meloni e Valditara si mettano l’anima in pace: pensavano di far passare il loro schifo razzista senza una reazione, invece le scuole hanno già risposto.

Assemblee e scioperi di massa nelle scuole questa mattina, indetti dall’OSA, hanno lanciato un grido di lotta e rabbia contro il “Ddl razzismo”, quello del tetto agli studenti stranieri in classe.

Basta razzismo di stato!

Che il governo risolva i problemi veri invece che attaccarci e provare e dividerci.

Non passeranno!

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Per oggi pomeriggio USB Scuola – Roma; Osa; Movimenti per il diritto all’abitare; Cambiare Rotta; Donne de Borgata hanno convocato un flash mob alle 16.30 a Montecitorio contro il governo che ha appena varato il decreto scuola. V

“Vogliono mettere un tetto del 30% agli studenti di lingua non italiana nelle classi. Vogliono multare con 1000 euro chi porta il burqa o il niqab a scuola. Minacciano di togliere i figli a chi non seguirà i corsi di lingua italiana. Vanno contro l’11% della popolazione studentesca , contro gli studenti e le studentesse tutti e tutte, contro lavoratori e lavoratrici contro la scuola tutta.

Tutto questo in nome dell’“integrazione”. Ma è segregazione. È paura usata come strumento di propaganda elettorale. È razzismo!”

25 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO