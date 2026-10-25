In piazza nonostante la violenza di stato

Dobbiamo ringraziare le decine e decine di migliaia di giovani che hanno manifestato in tutto il paese, sfidando le minacce, le intimidazioni e la caccia alle streghe del governo, tutte rilanciate da un sistema mediatico sempre più indecente.

Non era scontato che ci fosse una così grande mobilitazione, chi è sceso in piazza ha mostrato che non bisogna più aver timore di questo potere.

E il potere ha subito mostrato la sua rabbia violenta.

In diverse città da parte della polizia ci sono state cariche, che a Bologna hanno raggiunto una brutalità inaudita.

È il Governo Meloni che mostra tutta la sua ottusità reazionaria, tutto il suo odio e anche la sua paura verso coloro che si ribellano.

Vantano i manganelli, esaltano le migliaia di identificazioni e gli arresti di ragazzini, si autoelogiano per aver sgominato un fantomatico complotto su Instagram, sono tanto prepotenti quanto buffoneschi, ma non fermeranno nulla.

La lotta contro l’ingiustizia sociale e le politiche di guerra è esplosa in Italia come in Francia, dilaga in Europa, e questa lotta andrà avanti.

Solidarietà totale a chi è stato colpito dalla violenza e dalla repressione.

Ci vedremo tutte e tutti allo SCIOPERO GENERALE il 30 ottobre dove assieme bloccheremo tutto.

25 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO