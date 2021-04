A Marano l’acqua resta pubblica

Con 11 voti contrari, 8 favorevoli e 2 astenuti la delibera con la quale si voleva privatizzare l’Acqua viene bocciata!

Un risultato che si è riusciti ad ottenere soltanto grazie alla tenacia di chi ha dato vita a quattro lunghi mesi di mobilitazione popolare che hanno avuto nella giornata di ieri il giusto epilogo.

Una vittoria che è di tutta la nostra comunità, di chi non abbassa la testa e si adopera in prima persona per far valere i propri diritti.

È la vittoria dei Comitati Acqua Pubblica – Area Nord di Napoli e di chi come noi non ha avuto paura a sfidare il PD e tutta l’amministrazione comunale.

La vittoria di ieri è la migliore dimostrazione possibile di quanto sia vero che solo la lotta paga, dimostrazione che quando ci dicono che le cose non possono cambiare ci dicono solo menzogne!

Ora è il momento che tanti e tante altre si uniscano a noi per affrontare con ancora più determinazione e forza le prossime sfide che si pongono dinanzi a noi…sappiamo di essere nel giusto, ma non ci basta, vogliamo vincere!

