Un “Pacco” per Napoli. Martedi manifestazione sotto il consiglio comunale

Martedì 29 marzo il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, firmeranno il “Patto per Napoli” al Maschio Angioino!

In questo già difficile contesto cittadino, il cosiddetto “Patto per Napoli” che dovrebbe risollevare le finanze comunali, finisce al contrario per vincolare per un lungo periodo di tempo la politica cittadina, che si troverà le mani legate e dovrà obbedire solo ai diktat del governo.

L’accordo ripropone lo stesso meccanismo a cui ci hanno abituato gli organismi sovranazionali come il FMI e l’Unione Europea ogni volta che c’era la necessità di sostenere un Paese in difficoltà finanziaria.

Questo meccanismo prevede l’erogazione di un contributo economico vincolato all’adozione di determinate misure, che secondo i classici parametri del pensiero neoliberista sono: #austerità, #privatizzazioni e #deregolamentazioni.

Da politiche del genere deriva sostanzialmente un aumento delle imposte per le classi popolari, una riduzione all’osso della spesa sociale, la svendita di tutti i servizi pubblici e la rimozione di qualsiasi ostacolo normativo, ambientale e perequativo, che possa interferire con gli investimenti e la libera circolazione del capitale.

Il Patto per Napoli è un patto LACRIME E SANGUE!

Alienazione del patrimonio immobiliare, affidamento del servizio di riscossione a soggetti esterni, esternalizzazione dei servizi pubblici, “razionalizzazione” delle municipalizzate, incremento dell’addizionale IRPEF oltre i limiti massimali, riduzione delle spese comunali, contenimento della spesa per il personale e attacco alle occupazioni abusive di immobili comunali.

Emerge, quindi, una svolta profondamente regressiva, con un evidente attacco al ruolo attivo delle istituzioni locali, e un peggioramento delle condizioni di vita dei napoletani.

Martedí 29 marzo saremo in Presidio dalle 9.30 all’esterno del Maschio Angioino!

Invitiamo tutte le forze politiche, sindacali , sociali, e tutte e tutti i cittadini alla partecipazione.

