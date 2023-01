Mugnano. “No a qualsiasi privatizzazione dell’acqua!”

Alle roboanti fanfare di mesi fa circa il nuovo Piano di Napoli Nord del Coordinatore Sarnataro, promettendo Fondi, risorse PNRR, ricchi premi e cotillòn.. oggi sembra tutto svanire in una confusa corsa contro il tempo: meno di 30 GIORNI!

Adesso considerano come soluzione la costituzione di una s.p.a a capitale pubblico che sia chiaro, non è la garanzia per una gestione concretamente pubblica del servizio idrico.