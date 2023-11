Salerno. Venerdi presidio al porto contro l’attracco di una nave israeliana

Dopo Genova anche i portuali di Salerno si mobilitano contro le navi della morte israeliane. Venerdì 17 novembre infatti arriverà al Porto di Salerno la nave della società israeliana ZIM che trasporta armamenti e tecnologie belliche destinate ad Israele.

Da tempo la Ditta israeliana ZIM si è resa disponibile a svolgere la funzione di vettore per le armi utilizzate dallo stato di Israele nella guerra di sterminio contro il popolo palestinese.

Per venerdì prossimo dalle ore 8.00, l’Unione Sindacale di Base unitamente alle reti sociali di solidarietà con il popolo palestinese effettueranno un presidio al varco principale del Porto di Salerno per denunciare questa criminale pratica e per rilanciare la solidarietà con il popolo palestinese.

Anche in Italia, come nel resto del mondo, va crescendo la mobilitazione per il boicottaggio delle merci israeliane e delle relazioni economiche tra Italia e Israele. Su questo domenica prossima a Roma si terrà un’assemblea nazionale per discutere come coordinare le iniziative.

