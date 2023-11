Salerno. Blocco dei varchi al porto, Palestina libera!

Questa mattina al porto di Salerno, sindacati di base e solidali per la Palestina, hanno bloccato i varchi in uscita e entrata per denunciare il traffico di armi utili allo Stato israeliano per massacrare il popolo palestinese a Gaza e in West Bank.

Questa azione di lotta e di solidarietà internazionale segue i blocchi operati nei giorni scorsi al porto di Genova, per impedire il trasporto di armi della compagnia marittima israeliana Zim.

Palestina libera. Fino alla vittoria.

