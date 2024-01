Napoli. Firma la petizione per l’acqua pubblica!

Da anni, seguiamo la lotta dei comitati in difesa dell’acqua pubblica ed oggi continuiamo a farlo, condividendo la petizione che invita i sindaci del distretto Napoli Nord a restare fermi e irremovibili, sulla scelta di gestire, il servizio idrico integrato dei 31 comuni dell’area nord di Napoli, attraverso una società a capitale totalmente pubblico, unica possibilità di “gestione pubblica” ancora consentita per legge.

Facciamo nostro l’appello del Comitato Acqua Pubblica Area Nord e Flegrea di sostenere, firmando la petizione, il risultato referendario del 2011.

La regione Campania, l’Ente idrico Campano insieme ai coordinatori di distretto devono assumersi la responsabilità politica di sostenere quanto già deliberato dai Comuni nell’agosto 2022.

Il rischio di vedere i privati, gestire la nostra acqua in una modalità affaristica, è altissimo, se si opterà per una società mista pubblico privata, i soliti noti faranno profitto su un bene comune a discapito dei cittadini e le cittadine che vedranno aumenti esorbitanti in bolletta.

Non ci stancheremo mai di lottare in difesa dell’acqua pubblica, sosteniamo i comitati.

Firma anche tu la petizione, nel link al primo commento, per far sì che l’acqua resti pubblica.

