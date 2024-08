Napoli. Incontro col Console della Repubblica Bolivariana del Venezuela

Questa mattina, 8 agosto, a Napoli una delegazione delle RdC della Campania e due compagni di Potere al Popolo sono stati ricevuti dalla Console della Repubblica Bolivariana del Venezuela per un breve incontro di saluti e congratulazioni, a seguito dell’ottimo risultato elettorale vittorioso del 28 luglio scorso, con la riconferma inequivocabile del Presidente Nicolas Maduro per un nuovo mandato alla guida del Paese.

In questa circostanza, i due osservatori internazionali per lo svolgimento delle elezioni in Venezuela appartenenti alla RdC e presenti a questo incontro hanno rilasciato la seguente dichiarazione.

Dichiarazione ufficiale della Rete dei Comunisti sul processo di osservazione delle Elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.

La Rete dei Comunisti accoglie il Presidente Eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela per il periodo da gennaio 2025 a gennaio 2031, Nicolás Maduro Moros.

Apprezziamo l’invito e ringraziamo per tutta l’accoglienza durante il periodo di osservazione internazionale.

Inoltre, apprezziamo la trasparenza e il monitoraggio durante il processo di analisi elettorale.

Inviamo le nostre congratulazioni al popolo venezuelano per aver portato avanti questo processo elettorale Democratico, che ha dimostrato al mondo che il Venezuela rimane un esempio globale di Partecipazione dei cittadini, civiltà e trasparenza nel processo decisionale.

Ringraziamo e riconosciamo il lavoro del Consiglio Nazionale Elettorale della Repubblica Bolivariana del Venezuela nel garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali in tutto il territorio Venezuelano attraverso uno dei meccanismi di voto più sicuri del mondo.

Ripudiamo e condanniamo qualsiasi atto di violenza, provocato dall’opposizione o da qualsiasi partito, che cerca di alterare i risultati delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Ripudiamo anche qualsiasi atto che abbia come obiettivo attaccare la democrazia e il pieno Stato di diritto della Repubblica Bolivariana di Venezuela.

Infine, ci congratuliamo con il popolo venezuelano che riconosce Nicolás Maduro Moros come presidente ufficiale e democraticamente eletto della Repubblica Bolivariana di Venezuela per il periodo tra gennaio 2025 e gennaio 2031.

Invitiamo anche la comunità internazionale a sostenere il processo democratico venezuelano e a condannare qualsiasi tentativo di destabilizzazione e violenza causato dall’estrema destra o da qualsiasi altra entità nazionale o internazionale.

La Rete dei Comunisti trasmette la sua richiesta di pace, dignità e accompagna il Venezuela nella difesa della sovranità.

8 Agosto 2024