Bagnoli. I cittadini bloccano i camion dei cantieri “Coppa America”

Dalle 5 di questa mattina è in corso il presidio e blocco dei camion a Bagnoli.
“Ad oggi nessuno da garanzie ufficiali sulla sicurezza e la salute degli abitanti, d’altronde non c’è nessuna Valutazione d’impatto ambientale, nessun progetto sulla successiva rimozione delle opere della Coppa America”, spiegano in una nota i comitati di lotta. Tutto questo con centinaia di camion tutti i giorni a complicare la viabilità in una zona rossa in crisi bradisismica.
“Inoltre si sono sottratti a qualsiasi confronto con la popolazione – continua la nota – diversi abitanti dai balconi solidarizzano con l’azione di lotta”. Promosso un presidio permanente tutti i giorni dalle 17 a Piazza Bagnoli.
Verso la mobilitazione del 7 Febbraio ore 10 Zona Pedonale – Cumana Bagnoli
