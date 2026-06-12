Napoli. Solidarietà a un attivista minacciato a Napoli Est

Da un po’ di tempo, sta crescendo un clima di intolleranza e di esplicito fastidio contro ogni voce dissonante verso la mistificante e narcotizzante narrazione agitata da Palazzo San Giacomo circa la mirabolante attività di “Bonifiche Ambientali” che sarebbero in corso a Napoli Est.

Vogliamo essere più precisi: un attivista di lungo corso di San Giovanni a Teduccio ha ricevuto – con modalità “dirette ed indiretta” – una serie di minacce a proposito della sua puntuale e continua azione di denuncia e di controinformazione circa la inenarrabile serie di scempi ambientali che si sono ed ancora si consumano nell’area Orientale di Napoli.

È evidente che non possiamo tacere di fronte a simili episodi anzi, questi “avvertimenti” rivolti a questo o a quell’attivista, ci spingono a intensificare il nostro impegno politico e sociale a tutto campo per affermare, per davvero, una Rinascita economica, sociale ed ecologicamente sostenibile di Napoli Est.

Ovviamente esprimiamo la nostra vicinanza umana e politica al compagno riservandoci ulteriori passaggi, anche di tipo formale, se dovessimo percepire qualsivoglia parola o gesto rivolto a limitare la nostra libertà di lotta e di organizzazione.

12 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO