Nuova provocazione sionista israeliana a Napoli

Ieri Lunedì 5 ottobre a Napoli ennesima aggressione israeliana, questa volta al nostro presidio fisso del lunedì “Donne per Life For Gaza” a via Toledo, largo Berlinguer.

Questa volta però la provocazione è finita male per loro.

Durante il presidio per ricordare i bambini vittime del genocidio e per chiedere la liberazione del Popolo palestinese, si sono avvicinati diversi turisti israeliani che hanno iniziato a mostrarci il dito medio e insultarci.

Tutte le donne non hanno ceduto alle gravi provocazioni e sono rimaste ferme nel presidio scandendo slogan, per non cadere nel trabocchetto delle loro vili provocazioni, per poi passare come sempre come vittime. Abbiamo immediatamente allertato le Forze dell’Ordine presenti, che intervenute, hanno chiesto ai provocatori sionisti di allontanarsi.

Questi non solo si sono rifiutati, così come di fornire i documenti richiesti dalla Polizia, ma dopo averli insultati, li hanno anche fisicamente aggrediti, cosa che ha portato l’arrivo di ulteriori volanti per fermarli.

Alcuni di questi aggressori sono scappati, ma altri sono stati portati in questura tra gli applausi dei cittadini napoletani che passavano per l’affollata via Toledo.

Lo schema è chiaro, provocazioni continue ovunque e nessun rispetto, ma aggressioni con la convinzione sionista di essere sopra ogni legge e forma di diritto, e di non dover rispondere a nessuno.

E mentre si discute dell’assurdo disegno di legge definito dll antisemitismo, per censurare ogni critica verso lo stato nazista Israeliano, per le nostre strade continuano le provocazioni e aggressioni.

Non lo permetteremo mai.

Continueremo a scendere in strada, a manifestare per la fine del genocidio del nostro popolo e a ricordare le vittime palestinesi. Continueremo a denunciare ciò che accade, senza lasciarci intimidire e senza rinunciare al diritto di esprimere liberamente il nostro dissenso.

La solidarietà non si arresta.

La Palestina non si cancella.

Palestina libera.

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6 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO