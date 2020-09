Forlì. Il gioco del totosceriffo

Questa settimana siamo intervenuti in merito al nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Forlì.

Abbiamo attaccato il provvedimento preso dall’amministrazione di centrodestra, cercando però di ampliare la riflessione e di attaccare quella mentalità e quell’idea che porta a colpevolizzare chi vive ai margini, a punire chi si esprime fuori dal coro, a limitare la libertà in nome di un superficiale “decoro”.

Abbiamo detto che quest’idea si è radicata in maniera trasversale anche nel centrosinistra e lo si desume anche dai regolamenti simili che vengono promulgati in comuni a guida PD.

Non ci credete? E allora facciamo un gioco: il TOTOSCERIFFO.

In questi giorni vi proporremo articoli presi dai regolamenti di polizia urbana di Cesena e di Forlì e vi chiederemo di indicarci secondo voi a quale regolamento appartengono. La sera vi daremo la risposta.

TOTOSCERIFFO#1 – LA PETULANZA

In quale regolamento come discrimine per sanzioni e concessione di suolo pubblico viene usata la “petulanza”?

La domanda vera sarebbe: “come si definisce?” E’ allucinante la discrezionalità di Comune e forze dell’ordine che interviene in questo ambito. Ci stavamo poi chiedendo se anche noi fossimo petulanti.

Può essere definito petulante anche la trasmissione di e-mail e messaggi per promulgare le iniziative del PD e Lega a persone che non hanno mai dato il consenso per essere iscritte nei loro indirizzari?

