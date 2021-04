Carpi. Prepariamo la mobilitazione antifascista

Con questa lettera a tutti i militanti di Potere al Popolo e agli Antifascisti comunichiamo che Potere al Popolo Modena – dopo aver firmato la petizione lanciata su Change.org http://chng.it/TrKRyFJ2Pg – ha deciso di sostenere anche l’appello lanciato da Assemblea #lantifascismononsiarresta di Carpi e di partecipare attivamente all’organizzazione della loro mobilitazione richiesta per il 17 aprile in previsione del processo previsto per il 23 aprile ai 26 antifascisti di Carpi, che nel 2017 contestarono pacificamente un presidio di Forza Nuova.

26 militanti che sono sotto processo con il rischio concreto di essere condannati dal Tribunale di Modena per aver intonato canti della Resistenza in una riunione pubblica non autorizzata.

L’accusa si basa sull’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato durante il regime fascista e in contraddizione con la libertà di riunione e di espressione sancite dalla Costituzione italiana. Misure repressive ereditate rispettivamente dal regio decreto del 1931 e dal Codice Rocco di epoca fascista.

Non è solo a Carpi che questo succede e il susseguirsi di queste azioni repressive autorizzate dai prefetti in varie parti d’Italia, evidenziano la necessità di promuovere una mobilitazione antifascista nazionale d’attuare il 17 aprile in più piazze d’Italia.

E’ necessario costituire una rete solidale non solo intorno a chi quella sera si mobilitò spontaneamente per dimostrare il proprio dissenso verso la presenza in città di un’organizzazione neofascista e razzista ma anche in tutte le altre vicende che ne seguiranno a partire dal diritto a manifestare il 25 aprile anche per questo stesso anno.

Per questo siamo a chiedere a tutti i Consigli Locali di Potere al Popolo e alle rispettive organizzazioni antifasciste locali, di partecipare ad un incontro online il 6 aprile alle ore 21.00, con un loro rappresentante, per coordinarci per la giornata di mobilitazione del 17 aprile a Carpi, come nelle piazze d’Italia per quelle che fossero impossibilitate a raggiungere Carpi.

Per ragioni di sicurezza si chiede di diffondere questo appello anchead ogni organizzazione antifascista e di chiedere d’inviare un email di adesione all’incontro del 6 aprile a poterealpopolomodena18@gmail.com per essere poi ricontattati.

