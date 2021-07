Marta Collot al processo per lo sgombero di via Irnerio, del 3/5/2016

Ieri Marta Collot, candidata sindaca a Bologna per Potere al Popolo, è stata al Tribunale per testimoniare sui fatti relativi allo sgombero dell’occupazione abitativa di via Irnerio 13, avvenuto il 3/5/2016.

Gli attivisti e le attiviste sindacali e politici, molti dei quali hanno poi dato vita al progetto di Potere al Popolo, sono stati denunciati per occupazione e resistenza, per essersi opposti durante quella giornata alle cariche a freddo della polizia, riuscendo così a portare avanti una trattativa che solo in tarda serata avrebbe visto tutte e venti le famiglie con delle soluzioni abitative decenti.

Solo due giorni fa, come Potere al Popolo eravamo sempre al fianco del sindacato degli inquilini Asia-USB per evitare lo sgombero forzato dall’appartamento ACER di una famiglia nel quartiere Foscherara, senza che venissero offerte soluzioni reali. Oggi come cinque anni fa ci troviamo in una situazione pessima per gli inquilini: ACER e istituzioni preferiscono murare gli alloggi pubblici piuttosto che assegnarli, e con lo sblocco degli sfratti concomitante allo sblocco dei licenziamenti si sta pianificando un feroce attacco alle classi lavoratrici.

Per questo nel nostro programma c’è il recupero e la riqualificazione di tutto il patrimonio pubblico per case popolari e centri di aggregazione e cultura.

*****

Marta Collot: Cinque anni dopo lo sgombero di via Irnerio, sempre dalla parte del diritto all’abitare

Ieri sono stata con le compagne e i compagni in Tribunale per testimoniare sullo sgombero dell’occupazione di via Irnerio, il 3 maggio 2016, e della resistenza che durò tutto il giorno per aprire una trattativa con il Comune, che vide solo in tarda serata tutte le famiglie con una nuova soluzione.

Certo, abbiamo dovuto parlare dei fatti che vengono imputati ai compagni e alle compagne, di come la determinazione del presidio che si era formato permise di non disperderci anche dopo tre cariche partite a freddo dalla polizia, per cercare di allontanarci a manganellate e calci.

Ma abbiamo parlato anche di cosa è stata l’occupazione intitolata a Nelson Mandela, tre anni di organizzazione insieme alle famiglie occupanti, che insieme ad Asia-Usb avevano deciso di riaprire uno dei tanti edifici pubblici (proprietà del Sant’Orsola) abbandonati alla polvere, come era prima e come è tornato dopo, per aprire una grande vertenza politica sugli spazi vuoti e sulle case popolari che mancano.

Tre anni di occupazione di oltre venti nuclei familiari delle classi popolari, italiani e stranieri, nel pieno centro delle mura storiche della città, un pugno in un occhio per chi oggi come allora pubblicizza una città progressista ma pacificata dall’alto, senza conflitto.

Ed è in quegli anni che insieme ad altre giovani compagne e compagni ho iniziato a fare militanza a Bologna, nell’incontro tra lotta sociale e movimento studentesco che proprio dentro quell’occupazione si incontrarono, dando vita anche all’esperienza del Terzopiano e a una formazione politica che non si è dispersa con lo sgombero, ma ha saputo rilanciare nell’organizzazione e nelle lotte cittadine.

L’occupazione di Irnerio 13 era un tassello di un movimento che in quegli anni ha animato Bologna come altre città, in cui la lotta per la casa ha costruito diverse esperienze di recupero e riappropriazione di palazzi lasciati colpevolmente inutilizzati dal Comune. La risposta della giunta Merola, con le sue anime più o meno di sinistra, o con i suoi assessori riciclati candidati sindaco che ora fanno finta di non esserci mai stati, alla fine è stata quella che conosciamo: lo sgombero militare di tutte queste esperienze.

Soltanto la lotta e i momenti come la giornata del 3 maggio 2016 hanno portato ai risultati di garanzia sociale minimi per le famiglie.

Con lo sgombero di Irnerio e delle altre occupazioni abitative non si è certo arrestata la lotta per la casa. Due giorni fa sempre con Asia-Usb abbiamo impedito lo sgombero di una famiglia, a cui come al solito l’unica proposta che veniva fatta era una settimana in albergo, ma solo per la madre e il figlio. E come al solito, la responsabilità non è mai di nessuno, e continua a essere impallata tra servizi sociali, ufficiale giudiziario e Acer.

Dopo un anno e mezzo di pandemia, il Governo ha deciso che si può tornare a licenziare e sfrattare, ovviamente contemporaneamente visto che le due cose vanno di pari passo, e chi perde il lavoro non può più permettersi l’affitto. Per questo oggi si apre un nuovo capitolo nella lotta per il diritto all’abitare.

* candidata sindaca a Bologna per Potere al Popolo