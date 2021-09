A Bologna per il Comune è battaglia vera. La settimana di Marta Collot

#BolognaCittàPubblica, tutti gli appuntamenti e le iniziative della settimana di Potere al Popolo e Marta Collot.

E ancora, tutti i giorni, volantinaggi nei quartieri, attacchinaggi dei manifesti, incontri con i cittadini…

Lunedì 13 settembre

– ore 16 in via Ferrarese 2 (poi su via Matteotti e mercato di via Albani), camminata in quartiere Bolognina con Marta Collot

Martedì 14 settembre

– ore 16 piazza del Nettuno, presidio contro Draghi: “parlano di pace ma finanziano la guerra” https://bit.ly/3hrnBsa

– ore 17.30, centro sociale Costa Arena, Marta Collot al dibattito fra candidati sindaci organizzato da Legambiente https://bit.ly/2XfMYpf

– ore 20.30, parco della Zucca, iniziativa Costruiamo insieme la città pubblica https://bit.ly/3E9B5Cq

Mercoledì 15 settembre

– ore 7, via Guglielmo Pepe, picchetto antisfratto con ASIA-USB

– ore 17 al Pilastro, camminata in quartiere

Giovedì 16 settembre

– ore 11, via Agucchi, conferenza stampa ex-Poste https://bit.ly/3tCmDxN

– ore 18.30, piazza Lipparini (Pilastro) iniziativa su La Falsa Sicurezza

Venerdì 17 settembre

– ore 11.30, prefettura, presidio in sostegno allo Sciopero dei trasporti convocato da USB

– ore 17, Montagnola, volantinaggio

Sabato 18 settembre

– ore 17.30, parco di via Saliceto, Marta Collot al dibattito fra candidati sindaci organizzato dal comitato Fermiamo i Mostri Urbani

Domenica 19 settembre

– ore 18.30, Baraccano, Marta Collot al dibattito fra candidati sindaci organizzato dall’Ordine degli Architetti

13 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO