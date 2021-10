GD di Bologna, Usb non firma accordo su smart working

“Serve fiducia nei lavoratori!”

Fim Fiom e Uilm hanno deciso di sottoscrivere frettolosamente con l’azienda un accordo sullo SMART WORKING, che noi non condividiamo per queste ragioni. Non accettiamo la modalità con cui si è giunti a questo accordo: non c’è stato alcun passaggio preventivo con i diretti interessati, né una reale intenzione di approfondire il tema.

Questo accordo ha dimostrato che anche i sondaggi aziendali erano solo un modo per sgravarsi da alcune responsabilità nei confronti dei dipendenti. Non c’è stato un confronto sui dati oggettivi (risparmi, costi diretti ed indiretti per lavoratori ed azienda), né una verifica post Lock down sul livello di apprezzamento dei lavoratori di questo strumento.

Non abbiamo condiviso la decisione di tenere questa discussione completamente sganciata dal contesto dell’integrativo aziendale, che sappiamo andrà a inserirsi in un quadro di profonda trasformazione dell’azienda sul piano digitale e tecnologico.

Non abbiamo apprezzato le “fughe in avanti” sulla stampa da parte di alcune sigle sindacali, che hanno condizionato in peggio questa discussione in assenza di un confronto a caldo con i lavoratori.

Riteniamo sbagliato che FIM FIOM e UILM abbiano illustrato i contenuti di questo accordo a firma già avvenuta. Non condividiamo i contenuti dell’accordo perché servirebbe più coraggio da parte di GD e una maggior fiducia verso i suoi dipendenti: l’accordo vuole reinserire in modo evidente i lavoratori in un quadro di “subordinazione” vecchio stampo.

Secondo noi l’ideologia che vuole il lavoratore sotto il costante occhio vigile del responsabile va abbandonata, per rimettere al centro le persone e le loro esigenze, anche al fine di migliorarne l’efficienza complessiva tanto cara all’azienda.

Al posto del numero di giornate massime mensili da fare in smart-working, noi vorremmo discutere del limite minimo di giornate settimanali che va garantito al lavoratore che volontariamente intenda aderire allo smart-working.

E’ necessario evitare le storture normative in tema orario di lavoro giornaliero e le situazioni di over-working, di alienazione e di dipendenza dal lavoro.

E’ necessario inoltre favorire degli strumenti che parifichino la situazione tra i lavoratori in smart-working e quelli in presenza, impedendo che ci siano, direttamente o indirettamente, delle differenze sia normative che economiche da ambo le parti.

Infine, è per noi assolutamente necessario che un accordo siglato oggi abbia un limite temporale massimo, per poterlo agganciare nell’integrativo aziendale GD. Un tema così importante deve poter essere discusso e valutato da tutti i lavoratori.

Con queste motivazioni chiediamo di poter ridiscutere approfonditamente l’accordo sullo smart-working all’interno del prossimo integrativo aziendale, pertanto chiediamo a tutti i lavoratori di sostenere le nostre istanze.

