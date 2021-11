La loro idea di mobilità: solo profitti per gli amici degli amici

Nei commenti condividiamo il comunicato del Comitato No People Mover sulle ultime vicende legate a questa schifezza che è, per l’appunto, il People Mover.

Aggiungiamo 4 riflessioni.



1 – Nelle due giunte Merola era presente come assessore l’attuale Sindaco Lepore. Non ricordiamo (ma forse siamo noi sbadati) nessuna presa di posizione in dissenso dello stesso rispetto ad un’opera su cui ora chiede un istruttoria “privata”.



2 – Non ci risulta che la nuova giunta abbia intrapreso un’azione immediata di ricerca delle modalità per non pagare i 1.400.000 euro annui di rimborso delle perdite alla società Marconi Express (società privata mista cooperative/Tper).



3 – Immaginiamo che ci diranno che l’Amministrazione Comunale non può ormai farci niente. Lo stanno dicendo su qualsiasi criticità emerga. E allora chiediamo: ma, se non si può fare niente su tante cose, quelli della “sinistra di governo” cosa ci sono andati a fare in consiglio?



4 – Merola arrivò addirittura a dichiarare aperti i cantieri nel 2015 – quando l’opera si poteva ancora fermare – mentre non era stato ancora fatto un solo buco per terra.



L’aver dichiarato aperti i cantieri, però, era la condizione per fare scattare la penale di 18 milioni di euro in caso di recesso. La responsabilità della giunta Merola (2011-2016), della quale Lepore faceva parte come assessore alle attività produttive, è quindi enorme.

Ora Lepore sembra voler avviare una indagine interna. Bene. Cominci a indagare sul proprio ruolo.

Per quanto ci riguarda, come Potere al Popolo, non abbiamo intenzione di accontentarci di dire “ve lo avevamo detto”, ma abbiamo la volontà e la determinazione per organizzare la lotta perché si fermi la devastazione ambientale del passante e dei mostri urbani, l’assenza di politiche popolari per la casa, la difesa dei posti di lavoro dalle delocalizzazioni.



Per la giunta più progressista d’Italia, saremo come gatti attaccati ai maroni!



Le nostre vite valgono più dei vostri profitti!

16 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO