San Donato – San Vitale: il silenzio del Comune è un problema di democrazia

Ieri sera come Potere al Popolo siamo tornati sotto al Consiglio di Quartiere di San Donato – San Vitale, un Consiglio convocato nell’arco del fine settimana e che, al contrario degli altri convocati a breve, non ha visto la discussione del bilancio comunale di fronte all’assessore Li Calzi, ma soltanto l’approvazione dei gruppi consiliari e delle commissioni.

Inutile dire che di fronte all’errore di proclamazione che rende illegittimo il Consiglio, gli stessi gruppi e commissioni sono allo stesso modo illegittimi.

Dal primo consiglio del 27 ottobre insistiamo a dire che una soluzione rapida ed efficace esiste: basterebbe che il Comune indicasse all’ufficio elettorale del Tribunale a riconvocarsi per correggere l’errore. Più di due settimane fa abbiamo inviato tramite la nostra avvocata la documentazione a supporto di questa soluzione indirizzata a Comune, Consiglio di Quartiere e Segreteria Generale: in due settimane nessuna risposta sul tema ci è pervenuta.

L’inattività del Comune e la decisione di ignorare le nostre comunicazioni è un grave danno non solo a Potere al Popolo, ma al funzionamento della democrazia in città. Abbiamo sempre sostenuto che quanto successo in San Donato – San Vitale fosse il frutto di un semplice errore: non volerlo risolvere però è una chiara volontà politica.

Di fronte a questa situazione, l’unica soluzione che rimane aperta è quella del ricorso al TAR, che però ha fissato l’udienza al 16 febbraio, ovvero fra tre mesi, ulteriori tre mesi in cui il Consiglio opererà in stato di illegittimità, per cui tutti gli atti che prenderà saranno impugnabili e annullabili.

Non accettiamo però di passare questi tre mesi in silenzio, data anche l’importanza della discussione sul Bilancio da cui veniamo esclusi in Quartiere, continuando a denunciare a tutta la cittadinanza la concezione di democrazia che il PD porta avanti a Bologna: tirare dritto senza occuparsi dei problemi e delle regole democratiche.

