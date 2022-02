Bologna. Studenti in lotta. Dopo il Luxemburg occupato anche il Laura Bassi

Verso la mobilitazione studentesca contro la maturità di Bianchi venerdì 4 febbraio ore 10 in Piazza dell’Unità

Dopo aver sostenuto le occupazioni del Rosa Luxemburg e del Copernico, questa mattina abbiamo occupato assieme agli studenti il Liceo Laura Bassi in protesta contro questo modello di scuola.

Modello di scuola che si porta dietro le carenze di trent’anni di tagli e riforme professionalizzanti dell’istruzione, e che anche questo Governo, attraverso il PNRR sta ulteriormente portando avanti.

Continuiamo ad occupare ricordando Lorenzo, morto in Alternanza scuola-lavoro, e contro questa maturità, ulteriore attacco del Governo verso gli studenti, che fregandosene degli ultimi anni terribili che stanno vivendo gli studenti continua a volerci valutare come nulla fosse.

Per tutte queste motivazioni Venerdi 4 Febbraio, porteremo in piazza la rabbia degli studenti, in un presidio alle ore 10 in Piazza dell’Unità (qui il link del lancio: https://www.instagram.com/p/CZaBy73IAcu/?utm_medium=copy_link) , e questo weekend saremo a Roma all’assemblea nazionale della @lupa_scuoleinlotta , per organizzare a livello nazionale le lotte degli studenti contro questo modello di scuola e questo Governo che lo porta avanti.

OGNI SCUOLA SARÀ UN’OCCUPAZIONE!

