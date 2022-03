Se è Salvini al citofono, arriva l’archiviazione

È arrivata l’archiviazione per la “citofonata” di Salvini al Pilastro, la difesa del capo leghista può gongolare perché viene riconosciuta la “causale politica”.

Salvini archiviato per la “citofonata”, ma il Pilastro resiste!

Due anni fa, in campagna elettorale, Salvini andava a citofonare a una famiglia del Pilastro accusandola di spaccio, senza nessuna motivazione. Tutto questo a favore di telecamere, distruggendo così la vita di tutta la famiglia: il padre che perde il lavoro, il figlio che deve addirittura ritirarsi da scuola e dall’attività sportiva.

La citofonata suscitò grande reazioni, e anche una grande manifestazione contro le provocazioni leghiste. Peccato che pochissimo tempo dopo la Lega sia entrata al governo insieme al PD, e anche di queste intimidazioni si è “dimenticato” tutto.

Ieri è arrivata la notizia dell’archiviazione, con la “causale politica”. Per noi non c’è causale che giustifichi lo sciacallaggio di chi mette alla gogna una famiglia per un pugno di voti. Siamo a fianco della famiglia e di tutto il Pilastro, quartiere di cui la politica si ricorda l’esistenza soltanto sotto elezioni.

Questa archiviazione arriva quasi in contemporanea alla conferma delle condanne agli antifascisti per la contestazione proprio a Salvini in via Erbosa, per cui non viene riconosciuta alcuna giustificazione politica, anzi! Come al solito: due pesi due misure.

Noi continuiamo a stare dalla parte delle periferie che resistono: lo abbiamo fatto negli ultimi mesi di battaglia politica, andando anche a contestare il comizio di Salvini insieme agli abitanti del quartiere e alla mitica “zdaura antifascista”. Così come abbiamo lottato per vedere confermato un nostro consigliere nel Quartiere di San Donato – San Vitale. E in questi quartieri continueremo a starci, perché mentre il PD a livello cittadino e nazionale si sta allineando alla destra sulle politiche securitarie, noi rispondiamo che l’unica sicurezza che serve ai quartieri sono lavoro, casa, reddito!