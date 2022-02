Bologna, o le 120 giornate di Lepore

Potere al Popolo conferma il giudizio di continuità tra la vecchia giunta Merola e la nuova giunta Lepore che si è caratterizzata in questi primi mesi per la chiusura anti democratica, dal rifiuto di risolvere per via politica la questione del quartiere San Donato San Vitale all’esclusione dai confronti delle associazioni e dei sindacati non intruppati nella rete di rapporti del centrosinistra.

Rilanciamo l’impegno di Potere al Popolo nelle lotte contro la speculazione edilizia, contro la precarietà, insieme agli studenti e insieme ai cittadini contro il carovita, a partire dal corteo di domani contro il Passante di Mezzo a cui si è giustamente aggiunta la mobilitazione contro la guerra.

La registrazione dei lavori è disponibile sulla pagina Facebook di Potere al Popolo Bologna e gli atti verranno pubblicati in seguito.