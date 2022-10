Bologna. Picchetto antisfratto al Pilastro, con Collot e Fortuzzi

Domani 25 ottobre Potere al Popolo sarà presente al picchetto anti.- sfratto del sindacato inquilini ASIA USB in Via Pirandello in Pilastro, dalla 6 di mattina, con la portavoce nazionale, Marta Collot, e la consigliere del quartiere San Donato San Vitale, Francesca Fortuzzi.

Si tratta dell’ennesimo sfratto per morosità incolpevole da una casa popolare, ai danni di una persona che ha perso il lavoro durante la crisi covid, una persona attiva nel sindacato inquilini!

Un tentativo di sfratto era stato fatto a luglio, poi un altro il 13 settembre. In entrambi i casi la mobilitazione ha ottenuto il rinvio. Durante il primo tentativo, c’è stato l’uso della forza pubblica che ha costretto una solidale a farsi refertare in ospedale. Il secondo tentativo invece è stato maldestramente fissato in piena campagna elettorale e ha trovato, oltre al picchetto solidale, le telecamere dei media.

Il secondo tentativo di sfratto respinto a settembre ha permesso di aprire la discussione con i servizi sociali, ma vista la mancanza di garanzie scritte rilanciamo la necessità che tutte e tutti i solidali accorrano in Via Pirandello 39!

